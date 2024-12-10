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Posted 10 декабря, 04:19

Published 10 декабря, 04:19

Modified 10 декабря, 04:43

Updated 10 декабря, 04:43

В Красноярске из-за коммунальной аварии перекрыли часть дороги в районе ДК КрасТЭЦ

В Красноярске из-за коммунальной аварии перекрыли часть дороги в районе ДК КрасТЭЦ

10 декабря 2024, 04:19
Фото: t.me/kraskom.
В Красноярске из-за коммунальной аварии на Красрабе частично перекрыли проезжую часть в районе ДК КрасТЭЦ.

Сегодня утром, 10 декабря, на проспекте имени Красноярский рабочий произошла коммунальная авария. Из-за этого на проезжую часть в районе КрасТЭЦ вытекала вода.

Выяснилось, что на сетях водоснабжения произошла утечка. Как рассказали «Проспекту Мира» в «Краскоме», специалисты уже перекрыли водоснабжение и вода больше не вытекает на проезжую часть.

Видео: t.me/kraskom.

В компании сообщили, что из-за ремонта сетей до 06:00 11 декабря для автомобилистов будет перекрыто движение по двум полосам в районе ДК КрасТЭЦ.

«Сейчас техника убирает образовавшуюся наледь с проезжей части», — объяснили нам в «Краскоме».

В департаменте транспорта заявили, что трамваи №4 и №7 временно не будут заезжать на остановку «КрасТЭЦ». В мэрии корреспонденту «ПМ» сообщили, что движение трамваев планируют восстановить в ближайшие два часа.

Кроме того, до завершения аварийно-восстановительных работ часть домов осталась без холодной воды:

  • Красноярский рабочий, 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7/1, 7а, 7ст2, 8, 9, 10, 12, 14а, 15, 16, 18а;
  • Каучуковый, 6;
  • Фестивальная, 1, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6е, 8, 10;
  • 26 Бакинских Комиссаров, 19а, 25а, 29, 31, 31а.

Сообщается, что к жилым домам будет организован подвоз питьевой воды.

Обновлено: движение трамваев восстановлено.

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