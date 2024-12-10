В Красноярске из-за коммунальной аварии перекрыли часть дороги в районе ДК КрасТЭЦ

Posted 10 декабря, 04:19
Published 10 декабря, 04:19
Modified 10 декабря, 04:43
Updated 10 декабря, 04:43
Сегодня утром, 10 декабря, на проспекте имени Красноярский рабочий произошла коммунальная авария. Из-за этого на проезжую часть в районе КрасТЭЦ вытекала вода.
Выяснилось, что на сетях водоснабжения произошла утечка. Как рассказали «Проспекту Мира» в «Краскоме», специалисты уже перекрыли водоснабжение и вода больше не вытекает на проезжую часть.
В компании сообщили, что из-за ремонта сетей до 06:00 11 декабря для автомобилистов будет перекрыто движение по двум полосам в районе ДК КрасТЭЦ.
«Сейчас техника убирает образовавшуюся наледь с проезжей части», — объяснили нам в «Краскоме».
В департаменте транспорта заявили, что трамваи №4 и №7 временно не будут заезжать на остановку «КрасТЭЦ». В мэрии корреспонденту «ПМ» сообщили, что движение трамваев планируют восстановить в ближайшие два часа.
Кроме того, до завершения аварийно-восстановительных работ часть домов осталась без холодной воды:
Сообщается, что к жилым домам будет организован подвоз питьевой воды.
Обновлено: движение трамваев восстановлено.