К 400-летию Красноярска хотят построить планетарий и подземный музей археологии

Posted 10 декабря, 03:16
Published 10 декабря, 03:16
Modified 10 декабря, 04:04
Updated 10 декабря, 04:04
К 2028 году в Красноярске планируют реконструировать здание ДК «КрасТЭЦ» и создать на его базе арт-кластер. Еще в городе предлагают построить планетарий и подземный музей археологии «Красноярский острог».
К 400-летию Красноярска планируют возвести дендрарий и несколько визит-центров, создать музей «Алсиб» на привокзальной площади.
Кроме того, представители корпорации «Енисейская Сибирь» предлагают инвесторам вложиться в реновацию «Казачьей слободы» и объектов культурного наследия, а также благоустроить набережные малых рек.