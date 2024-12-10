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Posted 10 декабря, 03:16

Published 10 декабря, 03:16

Modified 10 декабря, 04:04

Updated 10 декабря, 04:04

К 400-летию Красноярска хотят построить планетарий и подземный музей археологии

К 400-летию Красноярска хотят построить планетарий и подземный музей археологии

10 декабря 2024, 03:16
Фото: prmira.ru.
В Красноярске инвесторам предложили вложиться в проекты, которые планируют реализовать к 400-летию города.

К 2028 году в Красноярске планируют реконструировать здание ДК «КрасТЭЦ» и создать на его базе арт-кластер. Еще в городе предлагают построить планетарий и подземный музей археологии «Красноярский острог».

К 400-летию Красноярска планируют возвести дендрарий и несколько визит-центров, создать музей «Алсиб» на привокзальной площади.

Кроме того, представители корпорации «Енисейская Сибирь» предлагают инвесторам вложиться в реновацию «Казачьей слободы» и объектов культурного наследия, а также благоустроить набережные малых рек.

  • До этого мы рассказывали о том, что Красноярску на подготовку к 400-летнему юбилею выделят 9 миллиардов рублей.
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#Никита Алексеев#Красноярск
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