В Красноярске студентки колледжа заметили онаниста возле общежития. Его ищет полиция

Posted 10 декабря, 02:42
Published 10 декабря, 02:42
Modified 10 декабря, 02:42
Updated 10 декабря, 02:42
Студентки колледжа сферы услуг и предпринимательства на Рокоссовского рассказали, что видят онаниста под окнами женского общежития не в первый раз. В последний раз его видели 8 декабря.
По словам девушек, мужчина регулярно приходит к общежитию после занятий и совершает «непристойные дела».
Более того, студентки утверждают, что другие сотрудники колледжа видели его еще в прошлом году.
Бывшая студентка колледжа рассказала «Проспекту Мира», что под окнами женского общежития на протяжении многих лет собираются онанисты.
«Когда я там училась, а это было лет 10 назад, были все те же проблемы. В этом общежитии в основном живут девушки, отсюда и такое количество онанисты. Видели регулярно подобных „кадров“, поэтому ничего удивительного».
Корреспонденту «ПМ» в МВД сообщили, что сейчас сотрудники полиции ищут онаниста.