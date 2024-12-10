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Posted 10 декабря, 02:42

Published 10 декабря, 02:42

Modified 10 декабря, 02:42

Updated 10 декабря, 02:42

В Красноярске студентки колледжа заметили онаниста возле общежития. Его ищет полиция

В Красноярске студентки колледжа заметили онаниста возле общежития. Его ищет полиция

10 декабря 2024, 02:42
Фото: 112 Красноярск.
В Красноярске в Зеленой Роще заметили онаниста под окнами женского общежития, в котором живут студентки одного из колледжей.

Студентки колледжа сферы услуг и предпринимательства на Рокоссовского рассказали, что видят онаниста под окнами женского общежития не в первый раз. В последний раз его видели 8 декабря.

По словам девушек, мужчина регулярно приходит к общежитию после занятий и совершает «непристойные дела».

Более того, студентки утверждают, что другие сотрудники колледжа видели его еще в прошлом году.

Фото: 112 Красноярск

Бывшая студентка колледжа рассказала «Проспекту Мира», что под окнами женского общежития на протяжении многих лет собираются онанисты.

«Когда я там училась, а это было лет 10 назад, были все те же проблемы. В этом общежитии в основном живут девушки, отсюда и такое количество онанисты. Видели регулярно подобных „кадров“, поэтому ничего удивительного».

Корреспонденту «ПМ» в МВД сообщили, что сейчас сотрудники полиции ищут онаниста.

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