В Красноярске за 1 миллион установят новогоднюю елку на Предмостной площади

Posted 10 декабря, 01:25
Published 10 декабря, 01:25
Modified 10 декабря, 01:25
Updated 10 декабря, 01:25
Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Красноярскгорсвет». Начальная стоимость контракта — 1 миллион 7 тысяч рублей.
Как указано в документах, подрядчик должен будет установить, украсить, обслуживать и демонтировать новогоднее дерево.
Высота искусственной елки составит от 12 до 14,5 метров. Ее украсят 170 разноцветных шаров и гирлянды, а на вершину установят светодиодную снежинку.
Планируется, что новогодняя елка будет стоять до 14 февраля. С 15 до 25 февраля конструкцию демонтируют.