В Красноярске за 1 миллион установят новогоднюю елку на Предмостной площади

Планируется, что новогодняя елка будет стоять до 14 февраля. С 15 до 25 февраля конструкцию демонтируют.

Высота искусственной елки составит от 12 до 14,5 метров. Ее украсят 170 разноцветных шаров и гирлянды, а на вершину установят светодиодную снежинку.

Как указано в документах, подрядчик должен будет установить, украсить, обслуживать и демонтировать новогоднее дерево.

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