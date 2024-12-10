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Posted 10 декабря, 01:25

Published 10 декабря, 01:25

Modified 10 декабря, 01:25

Updated 10 декабря, 01:25

В Красноярске за 1 миллион установят новогоднюю елку на Предмостной площади

В Красноярске за 1 миллион установят новогоднюю елку на Предмостной площади

10 декабря 2024, 01:25
Фото: МАУ «Красгорпарк».
В Красноярске на кольце Предмостной площади планируют установить новогоднюю елку. Заявка появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Красноярскгорсвет». Начальная стоимость контракта — 1 миллион 7 тысяч рублей.

Как указано в документах, подрядчик должен будет установить, украсить, обслуживать и демонтировать новогоднее дерево.

Высота искусственной елки составит от 12 до 14,5 метров. Ее украсят 170 разноцветных шаров и гирлянды, а на вершину установят светодиодную снежинку.

Планируется, что новогодняя елка будет стоять до 14 февраля. С 15 до 25 февраля конструкцию демонтируют.

  • До этого мы рассказывали, как правильно выбрать искусственную елку на Новый год, чтобы она была качественной и безопасной.
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