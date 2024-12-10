В Красноярском крае ищут 29 тысяч сотрудников. Какие специалисты нужны больше всего?

Posted 10 декабря, 06:13
Published 10 декабря, 06:13
Modified 10 декабря, 06:13
Updated 10 декабря, 06:13
По словам аналитиков, в ноябре на сайте было открыто 29 545 вакансий. Больше всего предложений было для рабочего персонала — 32%.
21% вакансий — для сотрудников из сферы строительства и недвижимости. Кроме того, в ноябре отмечался высокий спрос на специалистов из сферы сервисного обслуживания (19%) и транспортной логистики (19%).
Меньше всего компании искали кандидатов для работы в управленческой сферы и в добыче сырья — по 5%.
По данным аналитиков, в этом году по сравнению с прошлым на 25% вырос спрос на административный персонал, а также высший и средний менеджмент.
На сотрудников безопасности спрос вырос на 19%, специалистов сферы инвестиций и консалтинга — на 16%, науки и образования — на 15%.
При этом отмечается снижение интереса в сотрудниках сферы страхования — на 33%, юристах — на 27%, работниках из сферы продаж — на 10%.
Как утверждают аналитики hh.ru, в ноябре работодатели в среднем предлагали зарплату в размере 76 905 рублей. При этом ожидаемая заработная плата составила 62 328 рублей.