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Posted 10 декабря, 06:13

Published 10 декабря, 06:13

Modified 10 декабря, 06:13

Updated 10 декабря, 06:13

В Красноярском крае ищут 29 тысяч сотрудников. Какие специалисты нужны больше всего?

В Красноярском крае ищут 29 тысяч сотрудников. Какие специалисты нужны больше всего?

10 декабря 2024, 06:13
Фото: midjourney.
В Красноярском крае работодатели в ноябре искали больше 29,5 тысяч сотрудников. Об этом рассказали в hh.ru.

По словам аналитиков, в ноябре на сайте было открыто 29 545 вакансий. Больше всего предложений было для рабочего персонала — 32%.

21% вакансий — для сотрудников из сферы строительства и недвижимости. Кроме того, в ноябре отмечался высокий спрос на специалистов из сферы сервисного обслуживания (19%) и транспортной логистики (19%).

Меньше всего компании искали кандидатов для работы в управленческой сферы и в добыче сырья — по 5%.

По данным аналитиков, в этом году по сравнению с прошлым на 25% вырос спрос на административный персонал, а также высший и средний менеджмент.

На сотрудников безопасности спрос вырос на 19%, специалистов сферы инвестиций и консалтинга — на 16%, науки и образования — на 15%.

При этом отмечается снижение интереса в сотрудниках сферы страхования — на 33%, юристах — на 27%, работниках из сферы продаж — на 10%.

Как утверждают аналитики hh.ru, в ноябре работодатели в среднем предлагали зарплату в размере 76 905 рублей. При этом ожидаемая заработная плата составила 62 328 рублей.

  • До этого представители сервиса «Авито Работа» рассказали, у кого в Красноярском крае осенью больше всего выросли зарплаты. В этом списке — работники пищевого производства, сельского, лесного и рыбного хозяйства и мастера по ремонту техники.
  • Тут можно посмотреть топ необычных вакансий в Красноярске. Можно найти предложения от специалиста, который будет ходить по магазинам и искать контрафакт, до командира самолета.
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