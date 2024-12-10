В Красноярском крае сперва будет -35, а потом 0. Почему погода так резко меняется?

В нескольких районах Красноярского края ближайшей ночью ожидается похолодание до -35 градусов, после чего придет потепление до 0. Об этом «ПМ» рассказал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В центральных районах края в ночь на 11 декабря температура воздуха опустится до -15…-20, местами до -29 градусов. Днем ожидается -10…-15, местами около -20 градусов. В южных территориях ждут морозы до -35 градусов. «В южных районах края будет прохладнее — около -25…-30, местами до -35 градусов. В дневные часы ожидается около -15…-20, местами до -25. В центральных и южных районах в ночь на четверг, 12 декабря, температура воздуха составит от -10 до -15, местами до -20. Днем в пределах -3…-8, местами до -13…-15. После этого ожидается существенное потепление, которое продержится до конца недели: до -5…-10 ночью, днем до 0…-5». Дмитрий Ульянов объяснил, что сейчас температурные перепады происходят из-за циклона, который перемещается через Ханты-Мансийск и другие северные территории. «Дело в том, что когда при движении циклона Красноярский край попадает в теплый сектор, в регион приходит потепление. По прогнозам, с четверга мы будем находиться в теплом секторе циклона вплоть до воскресенья. На самом деле, это естественные процессы для синоптической ситуации». Читайте также: Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Красноярске Какая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогноз Какие витамины нужны взрослым для укрепления иммунитета зимой