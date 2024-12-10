В Красноярском крае сперва будет -35, а потом 0. Почему погода так резко меняется?

Posted 10 декабря, 11:50
Published 10 декабря, 11:50
Modified 10 декабря, 11:59
Updated 10 декабря, 11:59
В центральных районах края в ночь на 11 декабря температура воздуха опустится до -15…-20, местами до -29 градусов. Днем ожидается -10…-15, местами около -20 градусов.
В южных территориях ждут морозы до -35 градусов.
«В южных районах края будет прохладнее — около -25…-30, местами до -35 градусов. В дневные часы ожидается около -15…-20, местами до -25.
В центральных и южных районах в ночь на четверг, 12 декабря, температура воздуха составит от -10 до -15, местами до -20. Днем в пределах -3…-8, местами до -13…-15.
После этого ожидается существенное потепление, которое продержится до конца недели: до -5…-10 ночью, днем до 0…-5».
Дмитрий Ульянов объяснил, что сейчас температурные перепады происходят из-за циклона, который перемещается через Ханты-Мансийск и другие северные территории.
«Дело в том, что когда при движении циклона Красноярский край попадает в теплый сектор, в регион приходит потепление.
По прогнозам, с четверга мы будем находиться в теплом секторе циклона вплоть до воскресенья. На самом деле, это естественные процессы для синоптической ситуации».