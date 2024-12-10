prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 11:50

Published 10 декабря, 11:50

Modified 10 декабря, 11:59

Updated 10 декабря, 11:59

В Красноярском крае сперва будет -35, а потом 0. Почему погода так резко меняется?

В Красноярском крае сперва будет -35, а потом 0. Почему погода так резко меняется?

10 декабря 2024, 11:50
Фото: prmira.ru.
В нескольких районах Красноярского края ближайшей ночью ожидается похолодание до -35 градусов, после чего придет потепление до 0. Об этом «ПМ» рассказал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В центральных районах края в ночь на 11 декабря температура воздуха опустится до -15…-20, местами до -29 градусов. Днем ожидается -10…-15, местами около -20 градусов.

В южных территориях ждут морозы до -35 градусов.

«В южных районах края будет прохладнее — около -25…-30, местами до -35 градусов. В дневные часы ожидается около -15…-20, местами до -25.
В центральных и южных районах в ночь на четверг, 12 декабря, температура воздуха составит от -10 до -15, местами до -20. Днем в пределах -3…-8, местами до -13…-15.
После этого ожидается существенное потепление, которое продержится до конца недели: до -5…-10 ночью, днем до 0…-5».

Дмитрий Ульянов объяснил, что сейчас температурные перепады происходят из-за циклона, который перемещается через Ханты-Мансийск и другие северные территории.

«Дело в том, что когда при движении циклона Красноярский край попадает в теплый сектор, в регион приходит потепление.
По прогнозам, с четверга мы будем находиться в теплом секторе циклона вплоть до воскресенья. На самом деле, это естественные процессы для синоптической ситуации».
Читайте также:
Прогноз погоды на декабрь 2024 года в КрасноярскеКакая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогнозКакие витамины нужны взрослым для укрепления иммунитета зимой
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярский край#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Зима#Потепление#Похолодание#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика