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Posted 10 декабря, 10:49

Published 10 декабря, 10:49

Modified 10 декабря, 11:39

Updated 10 декабря, 11:39

Водитель прокуратуры был за рулем машины, под которую попали красноярки на плюшках

Водитель прокуратуры был за рулем машины, под которую попали красноярки на плюшках

10 декабря 2024, 10:49
Фото: ТВК.
В Красноярске две девушки разбились, катаясь на привязанной к машине плюшке в районе кластера «Радуга». Водитель прокуратуры находился за рулем автомобиля, под который попали девушки.

Как сообщили в полиции, двух девушек катал 27-летний водитель иномарки. В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо автомобиль. Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело за нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

За рулем машины, под которую угодили катающиеся, находился водитель прокуратуры. В ведомстве подтвердили эту информацию и добавили, что он соблюдал ПДД.

«Это был водитель прокуратуры. Но стоит учесть, что с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал. Дело возбуждено в отношении водителя, который прицепил плюшку», — заявили в пресс-службе прокуратуры.
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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярск#Прокуратура#Уголовное дело#Плюшки
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