Водитель прокуратуры был за рулем машины, под которую попали красноярки на плюшках

Как сообщили в полиции, двух девушек катал 27-летний водитель иномарки. В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо автомобиль. Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.