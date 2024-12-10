Водитель прокуратуры был за рулем машины, под которую попали красноярки на плюшках

Posted 10 декабря, 10:49
Published 10 декабря, 10:49
Modified 10 декабря, 11:39
Updated 10 декабря, 11:39
Как сообщили в полиции, двух девушек катал 27-летний водитель иномарки. В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо автомобиль. Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.
Возбуждено уголовное дело за нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
За рулем машины, под которую угодили катающиеся, находился водитель прокуратуры. В ведомстве подтвердили эту информацию и добавили, что он соблюдал ПДД.
«Это был водитель прокуратуры. Но стоит учесть, что с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал. Дело возбуждено в отношении водителя, который прицепил плюшку», — заявили в пресс-службе прокуратуры.