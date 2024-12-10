Жителя края отправили в колонию за 13 порванных плакатов о службе по контракту

Posted 10 декабря, 05:47
Published 10 декабря, 05:47
Modified 10 декабря, 08:06
Updated 10 декабря, 08:06
Как установили в суде и СК, в июне 2024 года мужчина, «осознавая публичный характер своих действий, умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах» плакаты с призывом поступления на военную службу по контракту в ВС РФ. Он сделал это связкой ключей, ранее уточняли следователи.
В СК подчеркивают, что на плакатах была изображена символика ВС РФ в виде «военного геральдического знака и эмблемы, а также государственный флаг РФ и георгиевская лента».
Дело против него возбудили по материалам краевого УФСБ и содействии полиции.
Мужчину признали виновным в публичной «дискредитации ВС РФ», повлекшей причинение вреда имуществу (часть 2 статьи 280.3 УК РФ). Суд оценил порванные плакаты в 30 тысяч рублей.