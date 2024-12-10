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Posted 10 декабря, 05:47

Published 10 декабря, 05:47

Modified 10 декабря, 08:06

Updated 10 декабря, 08:06

Жителя края отправили в колонию за 13 порванных плакатов о службе по контракту

Жителя края отправили в колонию за 13 порванных плакатов о службе по контракту

10 декабря 2024, 05:47
Фото: СК Красноярского края.
В Железногорске к 3 годам колонии приговорили мужчину, который испортил 13 рекламных плакатов о службе по контракту. Еще у него конфисковали велосипед как «орудие совершения преступления».

Как установили в суде и СК, в июне 2024 года мужчина, «осознавая публичный характер своих действий, умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах» плакаты с призывом поступления на военную службу по контракту в ВС РФ. Он сделал это связкой ключей, ранее уточняли следователи.

Фото: СК Красноярского края

В СК подчеркивают, что на плакатах была изображена символика ВС РФ в виде «военного геральдического знака и эмблемы, а также государственный флаг РФ и георгиевская лента».

Дело против него возбудили по материалам краевого УФСБ и содействии полиции.

Видео: СК Красноярского края.

Мужчину признали виновным в публичной «дискредитации ВС РФ», повлекшей причинение вреда имуществу (часть 2 статьи 280.3 УК РФ). Суд оценил порванные плакаты в 30 тысяч рублей.

  • Ранее в Красноярске неизвестный исписал и порвал плакат о военной службе по контракту, который висел на одной из остановок. Мэрия заявила, что этого человека ищут, и пригрозила уголовной статьей.
  • В апреле 2023 года учителя из Канска отправили в колонию за расстрел баннера контрактной службы.
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