Жителя края отправили в колонию за 13 порванных плакатов о службе по контракту

Как установили в суде и СК, в июне 2024 года мужчина, «осознавая публичный характер своих действий, умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах» плакаты с призывом поступления на военную службу по контракту в ВС РФ. Он сделал это связкой ключей, ранее уточняли следователи.