Житель Латвии помогал организовать убийство красноярца. Его осудили спустя 14 лет

За помощью знакомый обратился к другу детства из Латвии для поиска киллера. Этот друг договорился с другим своим знакомым, который имел криминальное прошлое, о совершении убийства за 10 тысяч евро. Исполнителю передали задаток, сведения о жертве, фото, парик и самодельное оружие с глушителем.