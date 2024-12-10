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Posted 10 декабря, 07:48

Published 10 декабря, 07:48

Modified 10 декабря, 09:21

Updated 10 декабря, 09:21

Житель Латвии помогал организовать убийство красноярца. Его осудили спустя 14 лет

Житель Латвии помогал организовать убийство красноярца. Его осудили спустя 14 лет

10 декабря 2024, 07:48
Фото: 1MI.
Гражданин Латвийской Республики участвовал в организации подготовки к убийства красноярца в 2010 году. Его заочно осудили спустя 14 лет.

Как сообщили в СК, в 2010 году жительница Красноярска попросила своего знакомого помочь организовать убийство ее мужа — она заподозрила его в измене.

За помощью знакомый обратился к другу детства из Латвии для поиска киллера. Этот друг договорился с другим своим знакомым, который имел криминальное прошлое, о совершении убийства за 10 тысяч евро. Исполнителю передали задаток, сведения о жертве, фото, парик и самодельное оружие с глушителем.

Киллер дважды приезжал в Красноярск и выслеживал мужа красноярки: он искал подходящее для убийства место, делал тайники с оружием. Однако его план пресекли сотрудники ФСБ. В итоге киллер «под контролем оперативных сотрудников» инсценировал убийство и сообщил заказчице о якобы совершенном преступлении. Красноярка поверила и передала киллеру оставшиеся деньги.

Заказчица, ее знакомый и исполнитель уже отбыли наказание по обвинительным приговорам суда: женщина и киллер получили 5,5 года лишения свободы, а знакомый женщины — 4,5 года.

Гражданина Латвии объявили в международный розыск.

«Поскольку Латвийская Республика отказала в международно-правовой помощи, уголовное дело без присутствия подсудимого рассмотрено Центральным районным судом Красноярска», — сообщили в СК.

Заочно мужчине назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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