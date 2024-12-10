Житель Латвии помогал организовать убийство красноярца. Его осудили спустя 14 лет

Posted 10 декабря, 07:48
Published 10 декабря, 07:48
Modified 10 декабря, 09:21
Updated 10 декабря, 09:21
Как сообщили в СК, в 2010 году жительница Красноярска попросила своего знакомого помочь организовать убийство ее мужа — она заподозрила его в измене.
За помощью знакомый обратился к другу детства из Латвии для поиска киллера. Этот друг договорился с другим своим знакомым, который имел криминальное прошлое, о совершении убийства за 10 тысяч евро. Исполнителю передали задаток, сведения о жертве, фото, парик и самодельное оружие с глушителем.
Киллер дважды приезжал в Красноярск и выслеживал мужа красноярки: он искал подходящее для убийства место, делал тайники с оружием. Однако его план пресекли сотрудники ФСБ. В итоге киллер «под контролем оперативных сотрудников» инсценировал убийство и сообщил заказчице о якобы совершенном преступлении. Красноярка поверила и передала киллеру оставшиеся деньги.
Заказчица, ее знакомый и исполнитель уже отбыли наказание по обвинительным приговорам суда: женщина и киллер получили 5,5 года лишения свободы, а знакомый женщины — 4,5 года.
Гражданина Латвии объявили в международный розыск.
«Поскольку Латвийская Республика отказала в международно-правовой помощи, уголовное дело без присутствия подсудимого рассмотрено Центральным районным судом Красноярска», — сообщили в СК.
Заочно мужчине назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.