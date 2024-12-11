Билайн обновил и ускорил сеть 4G в семи городах Красноярского края

Технические специалисты оператора установили десятки новых базовых станций и модернизировали имеющееся оборудование в семи крупнейших городах региона. В Ачинске емкость и скорость мобильного интернета стали выше на территории Парка Победы, Троицкого парка, в районе межрайонной больницы и еще на 27 улицах города; в Минусинске — в районе соленого озера Тагарского, на территории местной ТЭЦ, вблизи Минусинской угольной компании и еще в 17 локациях. Также новое покрытие доступно абонентам в Канске, Лесосибирске, Зеленогорске и Железногорске — полный список улиц доступен по ссылке.