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Posted 11 декабря, 02:00

Published 11 декабря, 02:00

Modified 11 декабря, 02:00

Updated 11 декабря, 02:00

Билайн обновил и ускорил сеть 4G в семи городах Красноярского края

Билайн обновил и ускорил сеть 4G в семи городах Красноярского края

11 декабря 2024, 02:00
Фото: freepik.com.
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Оператор билайн увеличил покрытие и емкость сети 4G в Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и других городах Красноярского края.

Работы стали частью масштабного проекта, который билайн реализует в крае в 2024 году. Они позволили адаптировать сеть к росту трафика, связанному с «утяжелением» контента и увеличением количества устройств с поддержкой 4G.

Технические специалисты оператора установили десятки новых базовых станций и модернизировали имеющееся оборудование в семи крупнейших городах региона. В Ачинске емкость и скорость мобильного интернета стали выше на территории Парка Победы, Троицкого парка, в районе межрайонной больницы и еще на 27 улицах города; в Минусинске — в районе соленого озера Тагарского, на территории местной ТЭЦ, вблизи Минусинской угольной компании и еще в 17 локациях. Также новое покрытие доступно абонентам в Канске, Лесосибирске, Зеленогорске и Железногорске — полный список улиц доступен по ссылке.

Проведенные работы ускорили работу 4G, позволяющего смотреть видео, скачивать объемные файлы, общаться по видеосвязи, слушать музыку и подкасты. Качественная работа мобильного интернета помогает оставаться на связи с близкими, быстро переводить средства и оплачивать услуги онлайн, что может упросить рутину, помочь обеспечить удобство и безопасность.

«На протяжении текущего года мы успешно реализуем масштабный проект по улучшению связи 4G в Красноярском крае. Это крупнейший для нас проект на территории края за последние годы. Решая задачу за задачей, мы идем к значительным улучшениям показателей 4G в регионе. Это и территория покрытия, и скорость передачи данных, и надежность соединения, и многие другие показатели. Таким образом еще большему числу жителей края мы делаем более доступными актуальные сервисы на базе нашего 4G: видеозвонки, онлайн просмотр видео, социальные сети, дистанционную работу и обучение. При этом мы стремимся приумножить комфорт и чувство безопасности в процессе пользования услугами», — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.

Ранее билайн сообщал об установке новых базовых станций и модернизации оборудования на территории Красноярска и расположенных вблизи города СНТ, в Норильске и в районах Кайеркан, Талнах, г. Дудинка; в городах Дивногорск, Шарыпово, а также в селах и плселках: Идринское, Лебяжье, Устьянск, Миндерла, Прихолмье, Степной, Горный и др.

На территории Красноярского края билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

#Владислав Савончик
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