Более 80 новостроек подключили к системе водоснабжения в этом году в Красноярске

Posted 11 декабря, 03:43
Published 11 декабря, 03:43
Modified 11 декабря, 03:45
Updated 11 декабря, 03:45
«Всего с начала года мы заключили порядка пятисот договоров о подключении к водопроводным и канализационным сетям. Кроме крупных застройщиков за подключением обратилось практически 300 красноярцев, которые решили провести в свои частные дома водопровод, чтобы не пользоваться уличными водоразборными колонками», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
В Красноярске также идет активное подключение к городскому водопроводу автомоек и автосервисов, торговых павильонов, производственных, офисных и других предприятий малого и среднего предпринимательства.
Каждая новостройка закреплена за конкретным водозабором с учётом её территориального расположения и зоны действия сооружений водоснабжения.
Основная нагрузка легла на водозабор острова Татышев. Питьевую воду отсюда получили новые школы, микрорайоны в «Нанжуль-Солнечном», ЖК «Уютные дома» и «Белые кварталы» на Взлетке, спортзал на улице Весны и спортцентр с бассейном в Северном.
Строящиеся здания в «Тихих зорях» и на Пашенном вошли в контур водозабора острова Отдыха, в микрорайонах Солонцы-2, Бугач и Западный — «Гремячий лог», жилых комплексов в мкр. Мичуринский — острова Верхнеатамановского.
В Красноярске обеспечен резерв мощности для технологического подключения новостроек. «КрасКом» обслуживает семь водозаборных сооружений общей проектной мощностью в два раза превышающей фактическое потребление холодной воды. В город ежедневно подается 380-390 тысяч кубометров, а водозаборы рассчитаны на подачу 800 тысяч кубометров в сутки.