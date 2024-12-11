Более 80 новостроек подключили к системе водоснабжения в этом году в Красноярске

В Красноярске обеспечен резерв мощности для технологического подключения новостроек. «КрасКом» обслуживает семь водозаборных сооружений общей проектной мощностью в два раза превышающей фактическое потребление холодной воды. В город ежедневно подается 380-390 тысяч кубометров, а водозаборы рассчитаны на подачу 800 тысяч кубометров в сутки.