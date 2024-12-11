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Posted 11 декабря, 03:43

Published 11 декабря, 03:43

Modified 11 декабря, 03:45

Updated 11 декабря, 03:45

Более 80 новостроек подключили к системе водоснабжения в этом году в Красноярске

Более 80 новостроек подключили к системе водоснабжения в этом году в Красноярске

11 декабря 2024, 03:43
Фото: 1MI.
«КрасКом» подключил 85 новых объектов к городской системе водоснабжения и водоотведения в этом году. В списке новостроек — три школы, пять спортивных центров, 34 многоквартирных дома и 43 здания малого бизнеса.
«Всего с начала года мы заключили порядка пятисот договоров о подключении к водопроводным и канализационным сетям. Кроме крупных застройщиков за подключением обратилось практически 300 красноярцев, которые решили провести в свои частные дома водопровод, чтобы не пользоваться уличными водоразборными колонками», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

В Красноярске также идет активное подключение к городскому водопроводу автомоек и автосервисов, торговых павильонов, производственных, офисных и других предприятий малого и среднего предпринимательства.

Каждая новостройка закреплена за конкретным водозабором с учётом её территориального расположения и зоны действия сооружений водоснабжения.

Основная нагрузка легла на водозабор острова Татышев. Питьевую воду отсюда получили новые школы, микрорайоны в «Нанжуль-Солнечном», ЖК «Уютные дома» и «Белые кварталы» на Взлетке, спортзал на улице Весны и спортцентр с бассейном в Северном.

Строящиеся здания в «Тихих зорях» и на Пашенном вошли в контур водозабора острова Отдыха, в микрорайонах Солонцы-2, Бугач и Западный — «Гремячий лог», жилых комплексов в мкр. Мичуринский — острова Верхнеатамановского.

В Красноярске обеспечен резерв мощности для технологического подключения новостроек. «КрасКом» обслуживает семь водозаборных сооружений общей проектной мощностью в два раза превышающей фактическое потребление холодной воды. В город ежедневно подается 380-390 тысяч кубометров, а водозаборы рассчитаны на подачу 800 тысяч кубометров в сутки.

#Владислав Савончик
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