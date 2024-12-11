Что мешает обновлению сетей

«Не хватает сейчас инвестиционного капитала, чтобы осуществлять капитальные вложения для подключения новых абонентов и ремонтировать сети. Кроме того, удручает закредитованность системообразующей сетевой компании, исторически возникшая в результате пересмотра механизма „последней мили“ и при текущих банковских ставках влекущая за собой колоссальные ежегодные расходы», — заявил Васильев. Он отметил, что депутаты будут активно работать над снижением кредитной нагрузки компании путем реструктуризации долга и поиска дополнительных источников финансирования. Эти действия соответствуют призыву Президента России Владимира Путина, обратившегося на форуме ВТБ к Правительству и Банку России с поручением разработать меры по сокращению кредитного портфеля государственных компаний, особенно в стратегически важных отраслях, таких как энергетика.