Что мешает обновлению сетей

Posted 11 декабря, 08:23
Published 11 декабря, 08:23
Modified 11 декабря, 08:25
Updated 11 декабря, 08:25
Ситуация осложняется критическим уровнем износа сетей, что приводит к частым авариям, перебоям с электроэнергией и снижению эффективности работы всей энергосистемы. Растущий объем заявок на подключение новых абонентов, усугубляет проблему, требуя значительных капитальных вложений.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края Егор Васильев подчеркнул острую необходимость незамедлительных действий.
«Не хватает сейчас инвестиционного капитала, чтобы осуществлять капитальные вложения для подключения новых абонентов и ремонтировать сети. Кроме того, удручает закредитованность системообразующей сетевой компании, исторически возникшая в результате пересмотра механизма „последней мили“ и при текущих банковских ставках влекущая за собой колоссальные ежегодные расходы», — заявил Васильев. Он отметил, что депутаты будут активно работать над снижением кредитной нагрузки компании путем реструктуризации долга и поиска дополнительных источников финансирования. Эти действия соответствуют призыву Президента России Владимира Путина, обратившегося на форуме ВТБ к Правительству и Банку России с поручением разработать меры по сокращению кредитного портфеля государственных компаний, особенно в стратегически важных отраслях, таких как энергетика.
Директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Сергей Заворин подтверждает критичность ситуации, указывая на огромный процент износа сетей — 82%. При этом подключения к сетям ждут сотни жителей. Обязательства по капитальным вложениям превышают 6 млрд рублей, а общий долг — 18 млрд рублей.
Дополнительные сложности создает вступление с 1 января 2025 года в силу нового закона об СТСО (системообразующих транспортных сетях общего пользования), где ПАО «Россети Сибирь» назначено системной организацией в Сибирском федеральном округе. Это возлагает на компанию дополнительные обязанности по обеспечению технологического присоединения и требует существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Для привлечения необходимого финансирования (32 млрд рублей) энергетики совместно с министерством промышленности Красноярского края разработали всеобъемлющую инвестиционную программу, включающую в себя конкретные проекты по модернизации и расширению сетей, которая находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РФ.
Успешное одобрение и реализация этой программы являются ключевым фактором для вывода «Россети Сибирь» из сложной финансовой ситуации, обеспечения надежного электроснабжения Красноярского края и соответствия растущим потребностям региона в электроэнергии. В программу включены меры по снижению потерь электроэнергии, внедрению современных технологий управления сетями и повышению энергоэффективности. Кроме того, прорабатываются вопросы привлечения частных инвестиций и использования механизмов государственно-частного партнерства.