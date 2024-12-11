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Posted 11 декабря, 06:15

Published 11 декабря, 06:15

Modified 11 декабря, 06:41

Updated 11 декабря, 06:41

Декоратор сравнила новогодние фасады в Красноярске с «филиалами похоронных бюро»

Декоратор сравнила новогодние фасады в Красноярске с похоронными бюро. А что не так?

11 декабря 2024, 06:15
Фото: t.me/modno15minut.

Декоратор сравнила новогодние фасады в Красноярске с «филиалами похоронных бюро»

Красноярский декоратор раскритиковала оформление фасадов в городе к Новому году. Она говорит, что здания выглядят как «филиалы похоронных бюро» из-за еловых веток.

На мнение декоратора Надежды Пинчук обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток». Ей не понравилось обильное использование еловых веток.

«В какой-то момент решили, что если захреначить весь фасад лапником, то получится красивое, а главное недорогое рождественское оформление. Что мы имеем в итоге? Как будто бы сто пятьсот филиалов похоронных бюро во всем городе. Ребята, да, это недорого, но выглядит крайне сомнительно», — заявила Пинчук.
Видео: Надежда Пинчук, «Бал дебютанток».

В комментариях некоторые красноярцы согласились с декоратором.

«Вот! Абсолютно согласна с Надеждой. Да, все эти елки сейчас выгодные. Но! С этим всем надо уметь работать: подбирать, уметь вязать, дозировать. А то, что сейчас налепили по центру — это мрак по большей части».

Кому-то в принципе не нравится, как украсили город в этом году:

«Вернулись вчера из Новосибирска. Как бы не хотелось этого признавать, но увы — у соседей во всю уже новогодний вайб с яркими огнями, красочными локациями, эффектными входными группами. Не думаю, что их бизнесу легче живется. А у нас, к сожалению, уже не первый год — уныло и как-то на минималках. Обидно прям даже».
«Не хватает масштаба, это правда. Мне не нравится в этом году практически ничего. Вечером выглядят все одинаково. Только днём можно рассмотреть какие-то детали».

Другие же не поняли недовольство и написали, что украсить фасад — это недешево.

«Многие, кто стараются и украшают свои фасады — молодцы. Даже самую элементарную гирлянду повесить 7 тысяч, по опыту говорю… Не говоря уже о каких-то оригинальных подходах, живых композициях и т. д. Поэтому всем компаниям, которые делают наш город милым, респект».
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