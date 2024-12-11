Экспедиции в тайгу и тысячи снимков с фотоловушек: как ученые ищут кабаргу в Эвенкии

По словам исследователей, полученные данные открывают возможности для поиска кабарги в бассейне Подкаменной Тунгуски и других северных территорий. Поиск мест обитания кабарги осложняется тем, что это маленькое оленевидное животное высотой всего около 70 сантиметров, ведущее скрытный образ жизни. Селятся они в северных районах, где суровые погодные условия и ограниченный рацион сделали кабаргу еще более осторожной. Ученым приходится отыскивать кабаргу по едва заметным следам жизнедеятельности, вплоть до мельчайших царапин от их клыков на коре деревьев. За три года исследований ученые «Центральносибирского» заповедника смогли отыскать порядка 300 особей кабарги в Эвенкии.