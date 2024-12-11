Экспедиции в тайгу и тысячи снимков с фотоловушек: как ученые ищут кабаргу в Эвенкии

Posted 11 декабря, 08:49
Published 11 декабря, 08:49
Modified 11 декабря, 08:51
Updated 11 декабря, 08:51
Работы по поиску мест обитания кабарги в Эвенкии профинансировала АО «Востсибнефтегаз», дочерняя компания «Роснефти». В компании отметили, что сейчас ученые заняты важной работой — установлением ареала кабарги в Красноярском крае, который до сих пор не определен.
Для поиска популяции кабарги в юго-западной части Эвенкии ученые сперва изучали спутниковые снимки, потом тщательно исследовали их предполагаемое место обитания, отыскали места, где олени могли бы питаться. На реке Столбовой ученые установили 10 фотоловушек и после изучения более 5500 кадров заметили животных.
По словам исследователей, полученные данные открывают возможности для поиска кабарги в бассейне Подкаменной Тунгуски и других северных территорий. Поиск мест обитания кабарги осложняется тем, что это маленькое оленевидное животное высотой всего около 70 сантиметров, ведущее скрытный образ жизни. Селятся они в северных районах, где суровые погодные условия и ограниченный рацион сделали кабаргу еще более осторожной. Ученым приходится отыскивать кабаргу по едва заметным следам жизнедеятельности, вплоть до мельчайших царапин от их клыков на коре деревьев. За три года исследований ученые «Центральносибирского» заповедника смогли отыскать порядка 300 особей кабарги в Эвенкии.
Сейчас ученые в первую очередь озабочены защитой популяции кабарги от естественных хищников — волков и медведей. Но в перспективе возможно даже создание ферм для разведения кабарги, что поможет не только увеличить ее популяцию, но и добывать мускус — самый ценный в мире продукта животного происхождения.