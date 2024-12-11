Эксперты-экономисты предложили план по выводу угольной отрасли из кризиса

Posted 11 декабря, 11:11
Published 11 декабря, 11:11
Modified 11 декабря, 11:13
Updated 11 декабря, 11:13
Участники клуба обратили внимание на то, что объемы господдержки угольного сектора не соответствуют его вкладу в российский ВВП. По мнению экспертов, многолетнее субсидирование этой отрасли приводит к тому, что российская промышленность недополучает сотни миллиардов из-за особых преференций для экспорта российского угля в ущерб другим высокодоходным грузам.
Основатель проекта N.Trans Lab и эксперт клуба по транспорту и грузоперевозкам Мария Никитина представила доклад «Highway to hell. Перспективы развития российской угольной отрасли». В нем она отметила, что многолетняя практика субсидирования экспорта угля заводит экономику России в тупик. Угольная отрасль многие годы выступает основным бенефициаром тарифной политики, правил недискриминационного доступа и самой инвестиционной программы РЖД.
«Ключевой причиной такого перераспределения благ внутри российской экономики считается отчаянное социальное положение дел в угольной отрасли. Оно якобы не поддается корректировке нормальными экономическими средствами и бесконечно нуждается в спасении через субсидирование. В первую очередь — за счет транспортной отрасли, железной дороги, в частности. Мы хотим развеять миф о социальном тупике в угольной отрасли и предлагаем решение угольной проблемы, которое не ущемляет права других участников рынка грузоперевозок», — отметила Никитина.
Эксперт отмечает, что сейчас заметен существенный дисбаланс между объемами, занимающими транспортную инфраструктуру, и экспортной выручкой, которую приносит уголь. Существующие объемы экспорта угля занимают 25% всех транспортных мощностей России и 44% железнодорожно-транспортных мощностей. При этом вклад угольной отрасли в ВВП составляет всего 0,4%. При этом в отношении других отраслей — нефтепродуктов, металлов, рынка удобрений — действуют ограничения по вывозу грузов несмотря на то, что их вклад в ВВП гораздо выше. Для сравнения, нефть занимает 41% экспорта в объемном выражении, в среднем ее вклад в ВВП составляет 44%. Похожая ситуация в секторе черных и цветных металлов: 6% по объему экспорта и 12% по вкладу в ВВП.
Как отметила Мария Никитина, сегодня Россия остро нуждается в наращивании объемов экспорта, и в первую очередь — экспорта высокомаржинальных грузов, то есть товаров с большой добавленной стоимостью, поскольку их продажа за рубеж способна внести значимый вклад в ВВП страны.
Поэтому эксперты клуба предлагают отменить беспрецедентное субсидирование экспорта угля через железнодорожный тариф и утвердить приоритет проезда для вывоза высокодоходной промышленной продукции. По мнению участников клуба, сокращение квот на вывоз угля по Восточному полигону даже на 10 миллионов тонн даст эквивалентный рост перевозок нефтяных грузов, металлов и других высокодоходных грузов с суммарным эффектом для экономики около 444 миллиардов рублей в год в противовес 56 млрд рублей ВДС от добычи угля. Сейчас же на Восточном полигоне доля угля достигает 70% и продолжает расти, ограничивая экспортный потенциал экономики.
Одной из главных проблем экспорта угля является конкуренция с производителями, которым куда проще вывозить свои товары. Ключевыми конкурентами России на мировых рынках угля являются Индонезия и Австралия. Меньшую роль играют ЮАР и Колумбия. У всех этих стран география добычи угля располагает к экспорту — месторождения расположены вблизи побережья. В России же основные месторождения угля находятся в глубине континента.
Для сравнения: месторождение «Сангатта» в Индонезии расположено всего в 20 километрах от порта Танджунг Бара; от рудника «Гуниелла Риверсайд» в Австралии всего 190 километров до угольного порта Хэй. А уголь с Ерунаковского разреза в Кузбассе должен проехать 5700 километров, чтобы добраться до Восточного угольного терминала. Огромные затраты на перевозку угля до экспортных терминалов драматически снижают его конкурентоспособность на мировом рынке.
«Возможно, экономически более оправдано даже импортировать уголь из Казахстана, что и сейчас происходит в достаточных объемах, чем тратить триллионы на стимулирование экспорта угля из РФ, а потом, в случае неминуемого обвала угольной пирамиды, резко разбираться с последствиями этой политики: переселять и переобучать угольщиков, решать социальные проблемы угольных моногородов, поддерживать гипертрофированно раздутую инфраструктуру и так далее», — считают эксперты N.Trans Lab.
Помимо уменьшения объемов перевозимого угля, участники Столыпинского клуба предлагают и меры поддержки угольной отрасли. В числе основных предложений: фокус на развитие углехимической промышленности.
Из угля можно производить практически все продукты, которые можно получать из нефти. В том числе, благодаря технологии сжижения угля, можно производить топливо — из угля возможно производство углеводородов, метанола и диметилового эфира. Из всего этого можно получать бензин, такая технология доступна и известна с 70-х годов прошлого века.
Эксперты клуба полагают, что развитие и интенсификации углехимических производств потребует серьезного стимулирования внутреннего потребления угля за счет глубокой переработки.Однако отмена мер поддержки экспорта помогла бы и насытить предложение угля на внутреннем рынке, что снизило бы цену на уголь и сделало бы более привлекательным развитие углехимии.
Вместе с тем, в докладе N.Trans Lab выдвинуто предложение по переносу потенциальных рисков снижения мирового спроса на уголь на непосредственно бенефициаров угольной отрасли. Кроме того, эксперты предлагают повысить порог стоимости вхождения в угольный бизнес.
«Пока порог стоимости вхождения в бизнес для угольной отрасли будет низкая, в том числе за счет пониженного тарифа, ликвидировать дефицит провозных способностей невозможно: чем больше будет строиться железных дорог, тем с большими опережающими темпами будут появляться новые угольные компании и расти экспортные объемы угля», — отмечают эксперты.