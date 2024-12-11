Эксперты-экономисты предложили план по выводу угольной отрасли из кризиса

Эксперт отмечает, что сейчас заметен существенный дисбаланс между объемами, занимающими транспортную инфраструктуру, и экспортной выручкой, которую приносит уголь. Существующие объемы экспорта угля занимают 25% всех транспортных мощностей России и 44% железнодорожно-транспортных мощностей. При этом вклад угольной отрасли в ВВП составляет всего 0,4%. При этом в отношении других отраслей — нефтепродуктов, металлов, рынка удобрений — действуют ограничения по вывозу грузов несмотря на то, что их вклад в ВВП гораздо выше. Для сравнения, нефть занимает 41% экспорта в объемном выражении, в среднем ее вклад в ВВП составляет 44%. Похожая ситуация в секторе черных и цветных металлов: 6% по объему экспорта и 12% по вкладу в ВВП.