prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 09:11

Published 11 декабря, 09:11

Modified 11 декабря, 09:19

Updated 11 декабря, 09:19

Фудблогер оценила 7 видов мандаринов из красноярского магазина. Какие лучше всего?

Фудблогер оценила 7 видов мандаринов из красноярского магазина. Какие лучше всего?

11 декабря 2024, 09:11
Фото: prmira.ru.
Фудблогер Аня Медведева оценила семь видов мандаринов из красноярского магазина. Вот её оценка.

Медведева оставила оценку на мандарины в своем телеграм-канале «Вкусно ем и вам советую» — цитрусовые она купила в «Командоре».

Первый вид мандаринов — в ведре из Китая. По словам Медведевой, они легко чистятся, у них крошечные дольки, и иногда попадается 1 косточка на мандаринку. Вкус — «яркий, новогодний, кисло-сладкие».

Фото: t.me/vkysno_em

Вторые — бейби. У них более пряный запах, чистятся легко.

«Крошечные дольки, без косточек, кисло-сладкие, чуть менее новогодние».
Фото: t.me/vkysno_em

Третий вид — мандарины из Марокко. Чистятся они сложнее. Блогеру показалось, что они более кислые, но «пахнут праздником на 100%».

Фото: t.me/vkysno_em

Четвертые мандарины были из Африки. Чистятся они «туго», пахнут сладко-цитрусово.

«На вкус ооочень сладкие и ближе к апельсину по вкусу, чем мандарину. Плотные, с очень редкими косточками».
Фото: t.me/vkysno_em

Пятые мандарины — с листом. Чистятся легко, дольки крупные, но вкус менее концентрированный, чем у бейби.

Фото: t.me/vkysno_em

Шестой вид из Турции. Эти мандарины крупные, размером с апельсин, чистятся легко. По мнению Медведевой, «очень водянистые и наименее новогодние».

Фото: t.me/vkysno_em

Последний, седьмой сорт, — Мона Лиза. Они чистятся легко, как будто есть «слой воздуха между мякотью и кожурой».

«Дольки крупные, получаете сразу много вкуса, по интенсивности, конечно, меньше, чем у маленьких. Сладкие»
Фото: t.me/vkysno_em

В итоге Медведева сделала сравнительную таблицу с ценами, вкусом, наличием косточек и оценкой. Судя по ней, лучшими она посчитала мандарины бейби и в ведре.

Фото: t.me/vkysno_em
«Мой общий вывод — чем меньше мандаринка, тем концентрированнее вкус, я бы выбирала бейби или в ведре, с листиком отличные по цена/качество, ещё очень интересными показались африканские, но они не совсем про Новый год».
Читайте также:
Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинамиСколько сейчас стоит красная икра в Красноярске и какие цены будут к Новому годуВ красноярских магазинах на 15% подорожали сладкие новогодние подарки
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Новый год#Мандарины#Фудблогер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика