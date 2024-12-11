Фудблогер оценила 7 видов мандаринов из красноярского магазина. Какие лучше всего?

Posted 11 декабря, 09:11
Published 11 декабря, 09:11
Modified 11 декабря, 09:19
Updated 11 декабря, 09:19
Медведева оставила оценку на мандарины в своем телеграм-канале «Вкусно ем и вам советую» — цитрусовые она купила в «Командоре».
Первый вид мандаринов — в ведре из Китая. По словам Медведевой, они легко чистятся, у них крошечные дольки, и иногда попадается 1 косточка на мандаринку. Вкус — «яркий, новогодний, кисло-сладкие».
Вторые — бейби. У них более пряный запах, чистятся легко.
«Крошечные дольки, без косточек, кисло-сладкие, чуть менее новогодние».
Третий вид — мандарины из Марокко. Чистятся они сложнее. Блогеру показалось, что они более кислые, но «пахнут праздником на 100%».
Четвертые мандарины были из Африки. Чистятся они «туго», пахнут сладко-цитрусово.
«На вкус ооочень сладкие и ближе к апельсину по вкусу, чем мандарину. Плотные, с очень редкими косточками».
Пятые мандарины — с листом. Чистятся легко, дольки крупные, но вкус менее концентрированный, чем у бейби.
Шестой вид из Турции. Эти мандарины крупные, размером с апельсин, чистятся легко. По мнению Медведевой, «очень водянистые и наименее новогодние».
Последний, седьмой сорт, — Мона Лиза. Они чистятся легко, как будто есть «слой воздуха между мякотью и кожурой».
«Дольки крупные, получаете сразу много вкуса, по интенсивности, конечно, меньше, чем у маленьких. Сладкие»
В итоге Медведева сделала сравнительную таблицу с ценами, вкусом, наличием косточек и оценкой. Судя по ней, лучшими она посчитала мандарины бейби и в ведре.
«Мой общий вывод — чем меньше мандаринка, тем концентрированнее вкус, я бы выбирала бейби или в ведре, с листиком отличные по цена/качество, ещё очень интересными показались африканские, но они не совсем про Новый год».