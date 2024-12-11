Кому в Красноярске предлагают зарплаты от 100 тысяч? Вот топ специальностей

Posted 11 декабря, 06:49
Published 11 декабря, 06:49
Modified 11 декабря, 06:51
Updated 11 декабря, 06:51
По данным портала hh.ru, в ноябре средняя предлагаемая заработная плата в крае составила 76,9 тысячи рублей — по сравнению с началом года она выросла на 27%.
Зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сейчас предлагают специалистам из следующих сфер:
Ниже рынка, менее 76,9 тысячи рублей, предлагаемые зарплаты в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» — 50,1 тысячи рублей, «Розничная торговля» — 50,5 тысячи рублей и «Наука, образование» — 50,8 тысячи рублей.