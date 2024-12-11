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Posted 11 декабря, 06:49

Published 11 декабря, 06:49

Modified 11 декабря, 06:51

Updated 11 декабря, 06:51

Аналитики назвали сферы, где в крае предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей

Кому в Красноярске предлагают зарплаты от 100 тысяч? Вот топ специальностей

11 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.

Аналитики назвали сферы, где в крае предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей

Аналитики назвали высокооплачиваемые специальности в Красноярске и крае по итогам ноября.

По данным портала hh.ru, в ноябре средняя предлагаемая заработная плата в крае составила 76,9 тысячи рублей — по сравнению с началом года она выросла на 27%.

Зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сейчас предлагают специалистам из следующих сфер:

  • «Добыча сырья» — 180 тысяч рублей в среднем;
  • «Сельское хозяйство» — 179,5 тысячи рублей;
  • «Транспорт, логистика, перевозки» — 150,9 тысячи рублей;
  • «Строительство, недвижимость» — 132,4 тысячи рублей;
  • «Производство, сервисное обслуживание» — 132,1 тысячи рублей;
  • «Рабочий персонал» — 128,9 тысячи рублей;
  • «Высший и средний менеджмент» — 119,3 тысячи рублей;
  • «Автомобильный бизнес» — 106,8 тысячи рублей;
  • «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 106 тысяч рублей.

Ниже рынка, менее 76,9 тысячи рублей, предлагаемые зарплаты в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» — 50,1 тысячи рублей, «Розничная торговля» — 50,5 тысячи рублей и «Наука, образование» — 50,8 тысячи рублей.

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