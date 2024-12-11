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Posted 11 декабря, 07:57

Published 11 декабря, 07:57

Modified 11 декабря, 08:02

Updated 11 декабря, 08:02

Красноярка обманула маркетплейс на 325 тысяч, подменяя заказы на старые вещи

Красноярка обманула маркетплейс на 325 тысяч. Она подменяла новые товары на свои вещи

11 декабря 2024, 07:57
Фото: МВД Красноярского края.

Красноярка обманула маркетплейс на 325 тысяч, подменяя заказы на старые вещи

Красноярка обманула пункт выдачи маркетплейса на 325 тысяч рублей. Она подменяла купленные товары своими старыми вещами.

Как рассказали в полиции, несколько месяцев 27-летняя девушка покупала разные товары на маркетплейсе. На пункте выдачи она заменяла новые товары на свои старые вещи, а потом сдавала их обратно.

За это время она сдала обувь, одежду, детские товары и бытовую технику на 325 тысяч рублей. Например, планшет она заменила на кухонные весы и смеситель. Кастрюли и сковородки — на другую посуду.

Всего девушка подменила 67 вещей. При обыске часть вещей вернули продавцам. Причиненный ущерб она возместила полностью.

Против женщины возбудили уголовное дело за мошенничество (статья 159 УК РФ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

  • Это не первый случай обмана маркетплейсов в Красноярске. В начале декабря в Красноярске осудили молодую пару — молодые люди украли заказы на 300 тысяч.
  • До этого сотрудница пункта выдачи Wildberries украла товаров на 95 тысяч рублей — когда клиенты отказывались от посылок, она через программу оформляла возврат, но оставляла эти вещи себе.
  • В октябре жительница Красноярска обнаружила в системе Wildberries сбой и набрала товаров на 1,2 миллиона рублей, не оплачивая их.
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#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Мошенничество#МВД#Маркетплейс#Заказ
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