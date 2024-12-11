Красноярка обманула маркетплейс на 325 тысяч. Она подменяла новые товары на свои вещи

Posted 11 декабря, 07:57
Published 11 декабря, 07:57
Modified 11 декабря, 08:02
Updated 11 декабря, 08:02
Как рассказали в полиции, несколько месяцев 27-летняя девушка покупала разные товары на маркетплейсе. На пункте выдачи она заменяла новые товары на свои старые вещи, а потом сдавала их обратно.
За это время она сдала обувь, одежду, детские товары и бытовую технику на 325 тысяч рублей. Например, планшет она заменила на кухонные весы и смеситель. Кастрюли и сковородки — на другую посуду.
Всего девушка подменила 67 вещей. При обыске часть вещей вернули продавцам. Причиненный ущерб она возместила полностью.
Против женщины возбудили уголовное дело за мошенничество (статья 159 УК РФ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.