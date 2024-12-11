В Красноярском крае заявили о дефиците судей. Почему их не хватает?

Posted 11 декабря, 03:18
Published 11 декабря, 03:18
Modified 11 декабря, 06:35
Updated 11 декабря, 06:35
На сегодняшний день в районных и городских судах работают 440 судей. При этом в судебной системе отмечается нехватка еще 80 судей.
Николай Фуга заявил, что люди не хотят работать в судах из-за сильных нагрузок и «невысокой для такой работы зарплаты при очень высоких требованиях».
Председатель краевого суда добавил, что одной из причин недостаточно хорошего рассмотрения некоторых дел со стороны судей является «запредельная» нагрузка.
«Человеческая физиология конечна. И судьи, если такое изо дня в день — выгорают. Очень мало тех, кто дорабатывает 27 лет до максимальной пенсии».
По словам Фуги, несмотря на упрощение судебного производства, судьи по-прежнему продолжают работать с высокой нагрузкой. За девять месяцев этого года вынесли почти 627 тысяч судебных приказов.