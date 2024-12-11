Месяц инклюзии: «Пятёрочка» провела более 100 мероприятий для людей с инвалидностью

«Раньше магазин для нас представлял собой бессмысленное и стрессовое блуждание по рядам. Мой сын испытывал трудности в понимании, где находится и чего хочет. Было проще усадить ребёнка в корзину, быстро сложить туда всё необходимо и убежать, скрываясь от взглядов окружающих. Сейчас же, когда сын повзрослел и столкнулся с этапом формирования своей личности, организаторы встреч смогли деликатно проработать тревожность и стеснение, а также дать почувствовать себя значимым для близких и окружающих. Спасибо, что дали показать себя и свои возможности», — поделилась Татьяна Данилова, мама одного из гостей.