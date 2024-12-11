Музей энергетики Красноярского края включился в социальный проект «Поделись теплом»

Posted 11 декабря, 11:40
Published 11 декабря, 11:40
Modified 11 декабря, 11:42
Updated 11 декабря, 11:42
Участники мероприятия смастерили необычные светильники и маленькие деревянные домики с фонариками внутри. Как только в демонстрационном зале, где проходил мастер-класс, погасили свет, окна домов в руках у ребятишек загорелись яркими огнями. Это вызвало бурю восторга.
С благородным делом производства тепла и света организаторы подробно познакомили детей во время экскурсии по Музею энергетики Красноярского края, где и проходило мероприятие. И малыши, и подростки остались под впечатлением от «запуска» турбины и ветряных станций, «разгрузки» вагона с углем, «подачи» в дом света и тепла. Обо всех этих процессах рассказывают экспонаты музея. Причем с каждым из них можно взаимодействовать.
Эффект погружения в энергетику через игру — именно то, чего добивались в СГК, формируя экспозиционный ряд. Эти усилия были отмечены на федеральном уровне, Музей энергетики Красноярского края год назад получил высокую оценку в конкурсе среди корпоративных музеев. Он встречает гостей историей о появлении тепла и света в столице края. А современному производству энергии здесь посвящен целый этаж.
Накануне Нового года между макетами станций и линий электропередачи появилась и елка с подарками, которые ждали ребятишек. Закончилось мероприятие чтением стихов и общим фото.
«В первую очередь детям необходимо общение. Тем более ценно, когда оно развивающее. Сегодняшняя экскурсия детям понравилась особенно потому, что здесь не только можно посмотреть эксперименты, а еще и самим принять в них участие», — рассказала воспитатель краевого «Центра семьи и детей» Ольга Сураева.
Социальный проект «Поделись теплом» СГК реализует с 2013 года. Традиционно он проходит накануне профессионального праздника, Дня энергетика. В 2024 году проект посвящен Году семьи. Его основными адресатами станут семьи с детьми — подопечные комплексных центров социального обслуживания населения, «Краевого центра семьи и детей», «Центра развития семейных форм воспитания».