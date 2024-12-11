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Posted 11 декабря, 11:40

Published 11 декабря, 11:40

Modified 11 декабря, 11:42

Updated 11 декабря, 11:42

Музей энергетики Красноярского края включился в социальный проект «Поделись теплом»

Музей энергетики Красноярского края включился в социальный проект «Поделись теплом»

11 декабря 2024, 11:40
Фото: СГК.
«Сибирская генерирующая компания» продолжает марафон праздничных акций социального проекта «Поделись теплом». В этот раз в Музее энергетики для подопечных ребят из «Центра семьи и детей» провели экскурсию и организовали необычный мастер-класс.

Участники мероприятия смастерили необычные светильники и маленькие деревянные домики с фонариками внутри. Как только в демонстрационном зале, где проходил мастер-класс, погасили свет, окна домов в руках у ребятишек загорелись яркими огнями. Это вызвало бурю восторга.

С благородным делом производства тепла и света организаторы подробно познакомили детей во время экскурсии по Музею энергетики Красноярского края, где и проходило мероприятие. И малыши, и подростки остались под впечатлением от «запуска» турбины и ветряных станций, «разгрузки» вагона с углем, «подачи» в дом света и тепла. Обо всех этих процессах рассказывают экспонаты музея. Причем с каждым из них можно взаимодействовать.

Фото: СГК

Эффект погружения в энергетику через игру — именно то, чего добивались в СГК, формируя экспозиционный ряд. Эти усилия были отмечены на федеральном уровне, Музей энергетики Красноярского края год назад получил высокую оценку в конкурсе среди корпоративных музеев. Он встречает гостей историей о появлении тепла и света в столице края. А современному производству энергии здесь посвящен целый этаж.

Накануне Нового года между макетами станций и линий электропередачи появилась и елка с подарками, которые ждали ребятишек. Закончилось мероприятие чтением стихов и общим фото.

«В первую очередь детям необходимо общение. Тем более ценно, когда оно развивающее. Сегодняшняя экскурсия детям понравилась особенно потому, что здесь не только можно посмотреть эксперименты, а еще и самим принять в них участие», — рассказала воспитатель краевого «Центра семьи и детей» Ольга Сураева.

Социальный проект «Поделись теплом» СГК реализует с 2013 года. Традиционно он проходит накануне профессионального праздника, Дня энергетика. В 2024 году проект посвящен Году семьи. Его основными адресатами станут семьи с детьми — подопечные комплексных центров социального обслуживания населения, «Краевого центра семьи и детей», «Центра развития семейных форм воспитания».

#Владислав Савончик
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