Музей энергетики Красноярского края включился в социальный проект «Поделись теплом»

С благородным делом производства тепла и света организаторы подробно познакомили детей во время экскурсии по Музею энергетики Красноярского края, где и проходило мероприятие. И малыши, и подростки остались под впечатлением от «запуска» турбины и ветряных станций, «разгрузки» вагона с углем, «подачи» в дом света и тепла. Обо всех этих процессах рассказывают экспонаты музея. Причем с каждым из них можно взаимодействовать.