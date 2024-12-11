Онлайн-образование как ключевой фактор успеха современных школьников

В виртуальном классе ребенок может работать в комфортном для себя темпе, не испытывая давления со стороны одноклассников или учителей. Это особенно важно для детей, которым нужно больше времени на усвоение материала или, наоборот, для тех, кто готов двигаться быстрее программы.