Подсудимому экс-премьеру края Лапшину назначили экспертизу в другом регионе

Posted 11 декабря, 03:59
Published 11 декабря, 03:59
Modified 11 декабря, 06:23
Updated 11 декабря, 06:23
«Суд назначил экспертизу первоначально в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы. Краевое бюро вернуло постановление, сославшись на отсутствие специалиста по этому заболеванию. Суд отправил документы на экспертизу в иркутское бюро. И сейчас экспертиза там и проводится», — сообщил Афанасьев на пресс-конференции.
Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала шесть лет лишения свободы, но в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у экс-премьера четвертая стадия рака, поэтому он не может сидеть в колонии.
«Дело уже было на финишной прямой, судебный процесс завершался. В этот момент стороной защиты Лапшина были представлены медицинские документы. Перед судом встала необходимость проверить — не включено ли это заболевание, которое есть в документах, в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Суд обязан это сделать», — сказал Афанасьев.
Центральный суд назначил экспертизу 2 июля. Прокуратура сразу просила назначить обследования в другом регионе, чтобы Лапшин как бывший чиновник не смог повлиять на результаты экспертизы. Тогда же прокурор сообщил, что экспертиза проводится порядка месяца, однако сроки законом не установлены.
Отметим, в марте этого года министром здравоохранения Иркутской области стал экс-главврач краевого онкоцентра Андрей Модестов.
Экс-премьера Лапшина и экс-руководителя транспортного управления края Константина Мандрова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. По данным следствия, в 2019 году они знали, что компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.
14 июня обвиняемые выступили с последним словом в суде. Адвокат Лапшина заявил, что его подзащитный болен раком четвёртой стадии, и попросил не лишать того свободы. Сторона защиты Мандрова просит вернуть дело прокурору, потому что «им неясно, от чего защищаться».
Прокурор запрашивал для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима.