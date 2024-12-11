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Posted 11 декабря, 03:59

Published 11 декабря, 03:59

Modified 11 декабря, 06:23

Updated 11 декабря, 06:23

Подсудимому экс-премьеру края Лапшину назначили экспертизу в другом регионе

Подсудимому экс-премьеру края Лапшину назначили экспертизу в другом регионе

11 декабря 2024, 03:59
Фото: prmira.ru.
Экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину назначили медицинскую экспертизу в Иркутской области. Ранее суд постановил провести ее в Красноярске, но в краевом бюро не нашлось специалистов, заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам краевого суда Андрей Афанасьев.
«Суд назначил экспертизу первоначально в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы. Краевое бюро вернуло постановление, сославшись на отсутствие специалиста по этому заболеванию. Суд отправил документы на экспертизу в иркутское бюро. И сейчас экспертиза там и проводится», — сообщил Афанасьев на пресс-конференции.

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала шесть лет лишения свободы, но в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у экс-премьера четвертая стадия рака, поэтому он не может сидеть в колонии.

«Дело уже было на финишной прямой, судебный процесс завершался. В этот момент стороной защиты Лапшина были представлены медицинские документы. Перед судом встала необходимость проверить — не включено ли это заболевание, которое есть в документах, в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Суд обязан это сделать», — сказал Афанасьев.

Центральный суд назначил экспертизу 2 июля. Прокуратура сразу просила назначить обследования в другом регионе, чтобы Лапшин как бывший чиновник не смог повлиять на результаты экспертизы. Тогда же прокурор сообщил, что экспертиза проводится порядка месяца, однако сроки законом не установлены.

Отметим, в марте этого года министром здравоохранения Иркутской области стал экс-главврач краевого онкоцентра Андрей Модестов.

Экс-премьера Лапшина и экс-руководителя транспортного управления края Константина Мандрова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. По данным следствия, в 2019 году они знали, что компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.

14 июня обвиняемые выступили с последним словом в суде. Адвокат Лапшина заявил, что его подзащитный болен раком четвёртой стадии, и попросил не лишать того свободы. Сторона защиты Мандрова просит вернуть дело прокурору, потому что «им неясно, от чего защищаться».

Прокурор запрашивал для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима.

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