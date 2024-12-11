Полмиллиарда в год: во сколько обходится футбол бюджету Красноярского края

Posted 11 декабря, 04:35
Published 11 декабря, 04:35
Modified 11 декабря, 04:35
Updated 11 декабря, 04:35
Об отказе от госфинансирования объяснил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в августе этого года в интервью ТАСС. По словам Дегтярева, советский спорт не получал ни одного рубля из государственного бюджета СССР и финансировался за счет «Спортлото».
«25% от всех доходов от „Спортлото“ шли в бюджет Советского Союза. Госкомспорт еще и зарабатывал деньги вместе со „Спортлото“. Четверть шла на цели и задачи Госкомспорта. Четверть шла в регионы на развитие инфраструктуры. То есть все, что построено Госкомспортом за десятилетия, — это деньги от „Спортлото“. И всего лишь четверть. Ну плюс, конечно, местные бюджеты, ну и четверть распределялась еще на разные цели».
Министр спорта объяснил, что все доходы от ставок на зарубежные спортивные соревнования планируют распределять на развитие детско-юношеского спорта, инфраструктуры и другие цели. Доходы от ставок на внутренние состязания будут направляться в спортивные федерации.
«Лотерея сегодня приносит существенные средства, они направляются сразу в федеральный бюджет. На спорт идет до 4 миллиардов рублей. Деньги небольшие. Нужно ли больше и можно ли больше, вопрос дискуссионный. Мы его в правительстве обязательно обсудим. От букмекерской деятельности сегодня деньги идут напрямую в федерации. И это вызывает ряд вопросов, как их тратят некоторые федерации. И у нас есть данные, как и у государства, что не все направляют туда, куда надо, — на развитие детско-юношеского спорта. А мы с этим обязательно разберемся вместе с правоохранителями», — сказал Дегтярев.
В ноябре этого года в российском футболе произошел огромный скандал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за честное судейство. По его словам, в российском футболе несколько лет действует система, предполагающая незаконные выплаты арбитрам за честное обслуживание матчей.
Глава региона сообщил, что в ближайшее время «Крыльям Советов» планируют найти частного спонсора, чтобы прекратить финансирование клуба из областного бюджета.
Федорищев заявил, что ему якобы позвонили несколько глав российских регионов и сообщили, что последуют его примеру. При этом глава Самарской области называть имена своих коллег не стал, а сами губернаторы никаких публичных заявлений не делали.
А что в Красноярске? На сегодняшний день в регионе есть только один профессиональный футбольный клуб — ФК «Енисей». В его систему входят мужская и женская команды, а также молодежные команды юношей и девушек.
Как указано на сайте краевого министерства спорта, «Енисей» является автономной некоммерческой организацией, учредителем клуба — краевое государственное автономное учреждение допобразования «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу „Енисей“.
Ежегодно из бюджета Красноярского края клубу выделяют несколько сотен миллионов рублей. К примеру, на этот год из регионального бюджета направили 470 миллионов 462 тысячи рублей.
Бывший главный тренер и директор «Енисея» Алексей Ивахов в июне 2023 года в интервью «Матч ТВ» заявил, что из 471 миллиона рублей 344 миллиона — бюджет основной мужской команды.
5 декабря в краевом заксобрании приняли бюджет Красноярского края на 2025 год. Как указано в документах, в рамках субсидирования «Енисею» направят 541 миллион 650 тысяч рублей.
«Проспект Мира» направил официальный запрос в минспорта края и попросил рассказать о структуре финансирования клуба, а также о том, с чем связано увеличение бюджета на следующий год. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
Также корреспондент «ПМ» обратился в ФК «Енисей». Там на вопрос о финансировании основной команды и бюджете клуба пообещали ответить после консультации с юристом — могут ли они раскрывать финансовые аспекты деятельности ФК.
В этом сезоне основная мужская команда «Енисея» выступает в «Мелбет Первая лига». Это второй по силе футбольный дивизион в стране.
На данный момент красноярские футболисты после 21 матча в чемпионате (8 побед, 3 ничьи, 10 поражений) занимают 10 место (из 18) в турнирной таблице.
Специалист по работе с болельщиками «Енисея» Кирилл Слепченко рассказал «Проспекту Мира», что в этом сезоне футбол-арена «Енисей» почти всегда заполняется по максимуму.
«Очень редко бывает, когда манеж заполняется не на 100%. В текущем сезоне средняя заполняемость футбол-арены „Енисей“ составляет 3 тысячи человек. Это максимальная вместимость манежа.
Если мы говорим о стадионе „Центральный“, то в среднем его посещаемость в этом сезоне составила 7 тысяч человек».
На сегодняшний день общая вместимость «Центрального» составляет 11 тысяч человек. Кирилл Слепченко пояснил, что согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС) «Енисей» не может максимально заполнить трибуны стадиона. Клуб обязан выделять 30% от общего числа мест болельщикам гостевых команд.