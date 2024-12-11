Полмиллиарда в год: во сколько обходится футбол бюджету Красноярского края

В ноябре этого года в российском футболе произошел огромный скандал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за честное судейство. По его словам, в российском футболе несколько лет действует система, предполагающая незаконные выплаты арбитрам за честное обслуживание матчей.