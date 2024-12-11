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Posted 11 декабря, 07:15

Published 11 декабря, 07:15

Modified 11 декабря, 07:28

Updated 11 декабря, 07:28

Пожизненное дали педофилу, который накачал девочку наркотиками и издевался над ней

Пожизненное дали педофилу, который накачал девочку наркотиками и издевался над ней

11 декабря 2024, 07:15
Фото: прокуратура Красноярского края.
Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободны 46-летнего Владислава Харлашина, который надругался над 9-летней девочкой, накачав ее наркотиками и сняв это все на видео.

Как установили в суде, в ноябре 2023 года в Красноярске Харлашин, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и вошел в подъезд, затем попросил у нее воды и попал в квартиру, где она живет с матерью. Там он «совершал развратные действия» больше трех часов и снимал это на телефон.

В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин приставил к ней нож и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. После этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью.

Прокурор заявлял, что осужденный страдает психическим расстройством в виде педофилии.

Харлашину назначили пожизненное за угрозу убийством (статья 119 УК РФ), действия сексуального характера (часть 5 статьи 132 УК РФ), сбыт наркотиков (часть 4 статьи 228 УК РФ), видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов (часть 2 статьи 242.2 УК РФ) и проникновение в жилище (статья 139 УК РФ).

Фото: прокуратура Красноярского края

Еще суд назначил один миллион компенсации морального вреда пострадавшей стороне.

  • Харлашин уже был трижды судим и находился под административным надзором до 2030 года. В полиции заявляли, что полицейские наблюдали за ним, и он «не проявлял себя с противоправной стороны».
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#Владислав Савончик#Наркотики#Педофил#Изнасилование
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