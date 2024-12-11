Пожизненное дали педофилу, который накачал девочку наркотиками и издевался над ней

Как установили в суде, в ноябре 2023 года в Красноярске Харлашин, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и вошел в подъезд, затем попросил у нее воды и попал в квартиру, где она живет с матерью. Там он «совершал развратные действия» больше трех часов и снимал это на телефон.