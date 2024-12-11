РЭО объявил победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

Posted 11 декабря, 07:28
Published 11 декабря, 07:28
Modified 11 декабря, 07:28
Updated 11 декабря, 07:28
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что 2024 год объявлен Годом семьи, что стало основанием для добавления новой номинации «Экосемья» в «Зеленую премию». Он отметил, что каждая поданная заявка вдохновляла и впечатляла. Выбор оказался трудным, но в итоге награда была вручена семье Надежды Квасовой, которая своим примером демонстрирует, что забота об окружающей среде начинается с каждого отдельного человека. Об этом сообщает 56orb.ru.
«Ее вклад в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам воодушевляла всех вокруг в Рузе. Пусть теперь о нём узнает вся страна», — отметил глава РЭО.
В 2018 году Надежда и Сергей основали проект по экопросвещению под названием «Школа раздельного сбора отходов», предлагающий бесплатные выездные занятия и мастер-классы. Эти мероприятия проводятся в интерактивном формате и подходят для всех возрастов. «Школа раздельного сбора отходов» выезжает по запросу граждан и организаций и включает презентации, раздаточные и наглядные материалы, а также демонстрацию раздельного сбора отходов.
Каждый год Квасовы организуют субботники, уборки и экологические мероприятия для детей из лагерей дневного пребывания своего города, а также занимаются благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе Подмосковья.
Надежда сообщила, что они активно участвуют в экологических конкурсах, форумах и открытых диалоговых площадках, среди которых международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и международная выставка экопродукции «ЭкоГородЭкспо».
«Регулярно пополняем домашнюю коллекцию книг по экологии, раздельному сбору, экологичному образу жизни. Внедрили в жизнь семьи все популярные экопривычки», — добавила она.
Семья принимает участие во всероссийской акции по очистке водоемов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», а также в ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и московских областных акциях по озеленению: «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». Кроме того, они участвуют в акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».