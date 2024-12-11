РЭО объявил победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что 2024 год объявлен Годом семьи, что стало основанием для добавления новой номинации «Экосемья» в «Зеленую премию». Он отметил, что каждая поданная заявка вдохновляла и впечатляла. Выбор оказался трудным, но в итоге награда была вручена семье Надежды Квасовой, которая своим примером демонстрирует, что забота об окружающей среде начинается с каждого отдельного человека. Об этом сообщает 56orb.ru.