prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 07:28

Published 11 декабря, 07:28

Modified 11 декабря, 07:28

Updated 11 декабря, 07:28

РЭО объявил победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

РЭО объявил победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

11 декабря 2024, 07:28
Фото: reo.ru.
В номинации «Экологическая семья» на «Зелёной премии» победили Надежда Квасова, ее супруг Сергей и дочь Варвара из города Рузы в Московской области.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что 2024 год объявлен Годом семьи, что стало основанием для добавления новой номинации «Экосемья» в «Зеленую премию». Он отметил, что каждая поданная заявка вдохновляла и впечатляла. Выбор оказался трудным, но в итоге награда была вручена семье Надежды Квасовой, которая своим примером демонстрирует, что забота об окружающей среде начинается с каждого отдельного человека. Об этом сообщает 56orb.ru.

«Ее вклад в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам воодушевляла всех вокруг в Рузе. Пусть теперь о нём узнает вся страна», — отметил глава РЭО.

В 2018 году Надежда и Сергей основали проект по экопросвещению под названием «Школа раздельного сбора отходов», предлагающий бесплатные выездные занятия и мастер-классы. Эти мероприятия проводятся в интерактивном формате и подходят для всех возрастов. «Школа раздельного сбора отходов» выезжает по запросу граждан и организаций и включает презентации, раздаточные и наглядные материалы, а также демонстрацию раздельного сбора отходов.

Каждый год Квасовы организуют субботники, уборки и экологические мероприятия для детей из лагерей дневного пребывания своего города, а также занимаются благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе Подмосковья.

Надежда сообщила, что они активно участвуют в экологических конкурсах, форумах и открытых диалоговых площадках, среди которых международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и международная выставка экопродукции «ЭкоГородЭкспо».

«Регулярно пополняем домашнюю коллекцию книг по экологии, раздельному сбору, экологичному образу жизни. Внедрили в жизнь семьи все популярные экопривычки», — добавила она.

Семья принимает участие во всероссийской акции по очистке водоемов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», а также в ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и московских областных акциях по озеленению: «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». Кроме того, они участвуют в акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика