Сильный ветер и метель обрушатся на Красноярский край. А на Красноярск?

Posted 11 декабря, 01:11
Published 11 декабря, 01:11
Modified 11 декабря, 06:38
Updated 11 декабря, 06:38
По прогнозам синоптиков, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района в течение суток ожидаются метель и порывы ветра до 22 м/c.
Днем в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики предупреждают, что в центральных и южных районах на дорогах будет гололедица.
В Красноярске 11 декабря в дневные часы будет около -11…-13 градусов. Скорость ветра может достигать 13-18 м/с.