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Posted 11 декабря, 01:11

Published 11 декабря, 01:11

Modified 11 декабря, 06:38

Updated 11 декабря, 06:38

Сильный ветер и метель обрушатся на Красноярский край. А на Красноярск?

Сильный ветер и метель обрушатся на Красноярский край. А на Красноярск?

11 декабря 2024, 01:11
Фото: prmira.ru.
11 декабря на Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района в течение суток ожидаются метель и порывы ветра до 22 м/c.

Днем в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики предупреждают, что в центральных и южных районах на дорогах будет гололедица.

В Красноярске 11 декабря в дневные часы будет около -11…-13 градусов. Скорость ветра может достигать 13-18 м/с.

  • Ранее Дмитрий Ульянов рассказал, надолго ли в Красноярске задержится прохладная погода.
  • Тут синоптик сообщил, что в крае после 30-градусных морозов потеплеет до 0. Ульянов объяснил, почему погода так резко меняется.
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