Депутат Дюков снова просит уволить мэра Логинова

Posted 11 декабря, 09:17
Published 11 декабря, 09:17
Modified 11 декабря, 09:52
Updated 11 декабря, 09:52
Поводом для нового обращения стала предстоящая прямая линия с главой края и публикация политического консультанта Алексея Аксютенко, который заявил, что доверие к мэру подрывается из-за последних скандалов с увольнением первого вице-мэра «из-за утраты доверия», задержанием бывших чиновников и возбуждением уголовных дел.
Дюков с ним согласился. Он предполагает, что у этой «банды» есть организатор.
«Думаю, что привлечение Владислава Анатольевича к ответственности, если он действительно участник, а то и тем более главарь „банды“, будет гораздо катастрофичнее для лица власти, если он в этот момент будет в должности мэра. Если же Владислав Анатольевич не имеет отношения к фактам происходящей на наших глазах коррупции и преступным действиям своих подчиненных, то какой же он тогда глава, учитывая лавину таких событий, имеющих все признаки преступлений в его администрации? Не знаю, какие события нас ожидают дальше. В любом сценарии их развития — увольнение или уход Логинова В. А. поэтому неизбежен», — заявляет Дюков
Депутат назвал эту публикацию вторым заявлением к губернатору Михаилу Котюкову с просьбой отправить Логинова в отставку.