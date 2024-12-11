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Posted 11 декабря, 09:17

Published 11 декабря, 09:17

Modified 11 декабря, 09:52

Updated 11 декабря, 09:52

Депутат Дюков снова просит уволить мэра Логинова

Депутат Дюков снова просит уволить мэра Логинова

11 декабря 2024, 09:17
Фото: Владислав Логинов.
Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков опубликовал в своих соцсетях обращение к губернатору края Михаилу Котюкову. Он снова просит отправить мэра Владислава Логинова в отставку на фоне уголовных дел против экс-чиновников.

Поводом для нового обращения стала предстоящая прямая линия с главой края и публикация политического консультанта Алексея Аксютенко, который заявил, что доверие к мэру подрывается из-за последних скандалов с увольнением первого вице-мэра «из-за утраты доверия», задержанием бывших чиновников и возбуждением уголовных дел.

Дюков с ним согласился. Он предполагает, что у этой «банды» есть организатор.

«Думаю, что привлечение Владислава Анатольевича к ответственности, если он действительно участник, а то и тем более главарь „банды“, будет гораздо катастрофичнее для лица власти, если он в этот момент будет в должности мэра. Если же Владислав Анатольевич не имеет отношения к фактам происходящей на наших глазах коррупции и преступным действиям своих подчиненных, то какой же он тогда глава, учитывая лавину таких событий, имеющих все признаки преступлений в его администрации? Не знаю, какие события нас ожидают дальше. В любом сценарии их развития — увольнение или уход Логинова В. А. поэтому неизбежен», — заявляет Дюков

Депутат назвал эту публикацию вторым заявлением к губернатору Михаилу Котюкову с просьбой отправить Логинова в отставку.

  • В конце августе Дюков впервые попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее.
  • В мэрии отвечали, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову ответили, что оснований для отставки Логинова нет.
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