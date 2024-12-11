Депутат Дюков снова просит уволить мэра Логинова

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков опубликовал в своих соцсетях обращение к губернатору края Михаилу Котюкову. Он снова просит отправить мэра Владислава Логинова в отставку на фоне уголовных дел против экс-чиновников.

Поводом для нового обращения стала предстоящая прямая линия с главой края и публикация политического консультанта Алексея Аксютенко, который заявил, что доверие к мэру подрывается из-за последних скандалов с увольнением первого вице-мэра «из-за утраты доверия», задержанием бывших чиновников и возбуждением уголовных дел. Дюков с ним согласился. Он предполагает, что у этой «банды» есть организатор. «Думаю, что привлечение Владислава Анатольевича к ответственности, если он действительно участник, а то и тем более главарь „банды“, будет гораздо катастрофичнее для лица власти, если он в этот момент будет в должности мэра. Если же Владислав Анатольевич не имеет отношения к фактам происходящей на наших глазах коррупции и преступным действиям своих подчиненных, то какой же он тогда глава, учитывая лавину таких событий, имеющих все признаки преступлений в его администрации? Не знаю, какие события нас ожидают дальше. В любом сценарии их развития — увольнение или уход Логинова В. А. поэтому неизбежен», — заявляет Дюков Депутат назвал эту публикацию вторым заявлением к губернатору Михаилу Котюкову с просьбой отправить Логинова в отставку. В конце августе Дюков впервые попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее.

В мэрии отвечали, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову ответили, что оснований для отставки Логинова нет. Читайте также: В администрации Красноярска назначили новых вице-мэров Назначение заместителей мэра Красноярска предложили согласовывать с депутатами Вице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения