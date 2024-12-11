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Posted 11 декабря, 09:09

Published 11 декабря, 09:09

Modified 11 декабря, 09:11

Updated 11 декабря, 09:11

В Красноярске родители школьников заявили о чате с травлей и вымогательством

Сливают личные данные и требуют деньги: родители жалуются на чат для школьников в Тг

11 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.

В Красноярске родители школьников заявили о чате с травлей и вымогательством

В Красноярске родители учеников из нескольких школ пожаловались на чат в телеграм-канале. Сообщается, что чат создали специально для травли школьников.

В межрегиональном центре по делам детей рассказали, что к ним обратились родители детей, которые учатся в школах №121, №134, №144, №156 и №160.

По словам заявителей, в чате размещают личную информацию про школьников, оскорбляют их, предлагают побить при встрече. За удаление компрометирующей информации с детей якобы требуют 600 рублей.

Фото: vk.com/strana_detey
«Владельцы чата уверенно заявляют, что канал не будет закрыт, так как весь состав администрации находится за пределами Красноярска и бояться им нечего.

Родители сообщают, что неоднократные обращения в главное управление образования администрации города Красноярска, не привели ни к каким результатам».

«Проспекту Мира» в управлении образования рассказали, что ранее администрация одной из школ обращалась в полицию и Роскомнадзор с просьбой закрыть этот чат в телеграм-канале.

В МВД нам сообщили, что сейчас проводится проверка. В СК корреспонденту «ПМ» пообещали уточнить информацию и прокомментировать в ближайшее время.

Директор школы №121 рассказала «ПМ», что одна из учениц образовательного учреждения стала жертвой этого чата.

«Неизвестные взяли фотографию одной из старшеклассниц нашей школы и написали что-то с использованием нецензурной брани. Девочка сама не знала, что состоит в этой группе, пока ей не сказали. Когда мы узнали о случившемся и просмотрели телефон, запись уже была удалена.

После этого состоялась беседа с участием инспектора ПДН. Родителям девочки мы объяснили, что в случае повторения ситуации они могут обратиться в правоохранительные органы».

Завуч школы №134 в разговоре с «ПМ» заявила, что слышит о случившемся впервые.

«Мы разбираем много различных конфликтных ситуаций, но никто из детей и их родителей в администрацию школы по поводу чата не обращался».

Похожее заявление сделала и завуч школы по воспитательной работе школы №160 в беседе с «ПМ»: если бы родители учеников нашего учреждения обратились, то «я была бы в курсе».

«Мы разбираемся во всех ситуациях и проводим профилактическую работу, в том числе для родителей. Кроме того, мы пытаемся внедриться в детские группы, чтобы анонимно смотреть за тем, что пишут наши школьники. Могу сказать, что никакой травли там нет».
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