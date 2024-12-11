Суд отклонил апелляцию двух красноярцев за вымогательство у Митволя 100 миллионов

Posted 11 декабря, 05:24
Published 11 декабря, 05:24
Modified 11 декабря, 06:16
Updated 11 декабря, 06:16
Когда Олег Митволь находился в СИЗО, с его женой связались Андрей Капелин и Владимир Бурцев.
Злоумышленники пообещали, что благодаря своим «связям» за 100 миллионов рублей они якобы помогут смягчить наказание экс-проектировщику метро.
Впоследствии их задержали сотрудники УФСБ. Суд признал Бурцева и Капелина виновными в покушении на мошенничество и приговорил каждого к 3,5 годам колонии общего режима.
Свою вину они не признали и подали апелляцию на приговор. Однако краевой суд оставил его без изменений, приговор вступил в законную силу.
В сентябре 2023 года Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению.
Кроме того, он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».