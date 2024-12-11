Суд отклонил апелляцию двух красноярцев за вымогательство у Митволя 100 миллионов

В сентябре 2023 года Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.