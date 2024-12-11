Топ-5 лучших ЖК Красноярска. Что там хорошего и есть ли минусы

Как мы выбирали

Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis, количество отзывов и оценок: мы не брали ЖК, у которых меньше 15 оценок. Также мы не учитывали ЖК, в которых нет сданных домов — отзывы на них хоть и есть, но они редко связаны с качеством самого ЖК.

Если у ЖК был одинаковый рейтинг, то выше в рейтинге оказывался тот, у которого больше оценок.