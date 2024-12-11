Топ-5 лучших ЖК Красноярска. Что там хорошего и есть ли минусы

Posted 11 декабря, 12:21
Published 11 декабря, 12:21
Modified 11 декабря, 12:35
Updated 11 декабря, 12:35
В ноябре мы делали рейтинг худших ЖК по отзывам. Теперь мы решили изучить, какие жилые комплексы нравятся красноярцам.
Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis, количество отзывов и оценок: мы не брали ЖК, у которых меньше 15 оценок. Также мы не учитывали ЖК, в которых нет сданных домов — отзывы на них хоть и есть, но они редко связаны с качеством самого ЖК.
Если у ЖК был одинаковый рейтинг, то выше в рейтинге оказывался тот, у которого больше оценок.
Открывает рейтинг ЖК «Александровский». В отзывах перечислили достаточно много позитивных моментов — район, двор, безопасность.
«Очень даже комфортные дома с закрытым двором. Район просто отличный, все нужное под боком».
«Отличный район, все есть что душе угодно».
«Удобная планировка, просторная квартира, хотя в семье нас много. Дизайн приятный, хочется рассматривать и фоткать. Плюс огражденная территория, безопасность детей которые играют на площадке».
Многим еще нравится то, как выглядит дом.
«Красивый дом. Точнее два. Как старинный замок в нео-стиле».
«Красиво построили. Такие ЖК делают наш город привлекательнее».
Но нашлись и минусы. В отзывах жалуются на лифты, детские площадки и парковку.
«Лифт. Мало того, что он производства из СССР, так он всего один на весь подъезд. Постоянно занят».
«Детские площадки никакие».
С такой же оценкой на момент написания материала в 2Gis есть еще один ЖК — «Универс» на Свободном. Однако мы не стали включать его в этот топ, так как он попадал в топ худших ЖК в ноябре с оценкой 3,6 звезды. Мы отмечали, что положительные отзывы у ЖК стали резко появляться именно в том месяце — за время их прибавилось, и рейтинг комплекса поднялся.
С таким рейтингом в топ попал ЖК Scandis Ozero. Как понятно из названия, самым ярким плюсом комплекса является озеро во дворе.
«Самая изюминка — это озеро в центре двора. На зиму заливают каток».
«Озеро — это разрыв сердечка!»
«Суперместо, очень красиво и атмосферно, ставлю класс!»
Еще отмечали охрану, инфраструктуру, количество локаций для детей и двор в целом.
Негативных отзывов пока на картах нет — то есть негативные оценки ставили без каких-либо комментариев.
Следующий в рейтинге ЖК «Бульвар цветов». Практически все отзывы на комплекс положительные. Вот что в нем нравится:
«Восторг! Отличный ЖК с развивающейся инфраструктурой, все рядом, так сказать, под рукой. Закрытая территория, всего хватает и ничего лишнего. Сразу захотелось привезти детей на детскую площадку во дворе. Там скамейки, качели, площадка для кроссфита и баскетбола».
«Замечательная территория, красивая входная группа, отличные площадки для детей. В квартире много света, широкие подоконники, окна в пол. На первом этаже детская игровая».
«Есть подземная парковка, это прям огромный плюс. Рядом построили функциональный парк, можно выйти туда и погулять».
Негативных отзывов на ЖК два: в одном только написана фраза «Бульвар душнил», а во втором много претензий:
«Шарашкина контора! Люди, не ведитесь на всё то, что ниже написано. Трубы гудят и не перестанут! Лифты глючат, парковки, кладовки топит постоянно. Мусор не вывозится, скоро крысиный король переедет сюда жить! Всё криво и косо».
Следующий в рейтинге ЖК «Метрополис». В положительных отзывах люди пишут, что им нравится район — инфраструктура, транспортная развязка, чистота.
«Удобное расположение, транспорт ходит постоянно. Много детских площадок, люди живут хорошие. Чисто в подъезде, во дворе».
«Хороший район, много зелени, благоустроенная территория, детские площадки. Квартира просторная, вид с верхнего этажа».
«Недавно переехали. Район нравится, тихо, культурно. Квартира классной планировки, теперь у дочки и сына по отдельной комнате».
Негативные отзывы на ЖК тоже есть. В единственном негативном отзыве за 2024 год положительные комментарии назвали «покупными».
«Откуда такие положительные покупные отзывы. Дом просто расплывается, каждый день что-то случается, каждый день кого-то топит».
ЖК с самой высокой оценкой в рейтинге — «Новая панорама». В этом комплексе больше всего хвалят двор, планировку квартир и парковку.
«Нравится этот район, современный, новые дома, инфраструктура налажена. Красивый зеленый двор, есть где погулять с ребенком».
«Из плюсов могу отметить хорошую планировку квартир и удобное расположение».
«Новый жилой комплекс, современный, парковки, площадка для детей. Сами квартиры хорошей планировки».
Из неочевидных плюсов, которые отмечали в отзывах, — небольшая коммуналка и соседи.
«Чистый, уютный ЖК, хорошие квартиры. Все нужное в пешей доступности. Невысокая коммуналка».
«Вокруг развита отличная инфраструктура, здесь есть все необходимое в шаговой доступности. А соседи? Просто замечательные!»
В единственном негативном отзыве за 2024 год написано, что в доме плохая шумоизоляция.
Информация из отзывов в интернете требует проверки. Мы не исключаем, что часть положительных отзывов может быть неправдива.
Но некоторые факты легко проверить — можно побывать около жилого комплекса, чтобы убедиться, какая там инфраструктура, проезды, ситуация с вывозом мусора и так далее.