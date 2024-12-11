Успеть под бой курантов: как заработать на «ралли Санта-Клауса»?

Posted 11 декабря, 05:23
Published 11 декабря, 05:23
Modified 11 декабря, 05:27
Updated 11 декабря, 05:27
«Ралли Санты» наблюдают не каждый год, но статистически для этого периода характерна «бычья» динамика — для инвесторов это подходящий момент получить «подарки» от фондового рынка.
«Покупка акций в конце года вполне оправданна с точки зрения вероятности роста, составляющей не менее 75%. Точно предсказать возникновение и продолжительность „бычьих“ трендов невозможно, но некоторые исторические закономерности, и одна из самых интересных и действительно высоковероятных — „ралли Санта-Клауса“, — отметили аналитики брокерской компании Freedom Finance Global.
Готовиться к предстоящему подъему на рынке стоит заранее, чтобы принять верное решение. По словам аналитиков Freedom Finance Global, в 2024 году ралли стартует 24 декабря, а завершится 3 января 2025-го.
С наибольшей вероятностью «ралли Санты» затронет энергетический и сырьевой сектор: по подсчетам аналитиков, за последние 20 лет перед Новым годом эти две сферы демонстрировали доходность 1,4% и 1,2% соответственно. Рост также ожидает компании, работающие в недвижимости, промышленности, IT-технологиях, коммуникациях, финансах и здравоохранении.
Позитивные настроения перед праздниками. В это время года инвесторы и трейдеры могут быть более оптимистичными из-за наступающих каникул, что повышает активность на рынке. Вдохновленные надеждами на экономический рост в будущем году инвесторы склонны к большему риску в расчете на получение высоких прибылей.
Бонусные покупки акций. Получившие годовые бонусы сотрудники корпораций покупают на эти средства акции, что повышает спрос на ценные бумаги. Приток денег стимулирует активность других покупателей и служит драйвером роста.
Ротация капитала. Под конец года многие инвесторы продают убыточные активы, чтобы снизить сумму налога. При этом они снова выкупают упавшие в цене акции в начале года, что также активизирует рынок.
Ребалансировка портфелей. Многие инвесторы и фонды стремятся улучшить свои инвестиционные портфели перед началом наступающего года, что может привести к повышению волатильности.
Самосбывающееся пророчество. Инвесторы закупают ценные бумаги в надежде на то, что «ралли Санты» состоится, как и в предыдущие годы, и сделки будут удачными.
Российские инвесторы из-за ограничений не могут покупать ценные бумаги иностранных эмитентов напрямую. Однако воспользоваться моментом «ралли Санта-Клауса» можно с помощью зарубежных брокеров, которые работают с российскими клиентами.
Надежным вариантом для сбережений являются компании из стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией, например, из Казахстана. Местные брокеры позволяют клиентам получить доступ к американским биржам и широкому выбору инструментов на них. Как правило, у казахстанских компаний есть русскоязычная поддержка. Для открытия счета россиянам не нужно собирать множество документов, необходимо лишь пройти быструю комплаенс-проверку.