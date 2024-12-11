Успеть под бой курантов: как заработать на «ралли Санта-Клауса»?

Позитивные настроения перед праздниками. В это время года инвесторы и трейдеры могут быть более оптимистичными из-за наступающих каникул, что повышает активность на рынке. Вдохновленные надеждами на экономический рост в будущем году инвесторы склонны к большему риску в расчете на получение высоких прибылей.