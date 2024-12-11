В Красноярске на фабрике мороженого «Славица» рабочий разбился в морозилке

Posted 11 декабря, 02:12
Published 11 декабря, 02:12
Modified 11 декабря, 06:44
Updated 11 декабря, 06:44
На фабрике мороженого операторы мойки получили задание провести санитарную обработку морозильной камеры. Сотрудники разделили обязанности: один решил помыть стены снизу, другой — сверху.
В какой-то момент оператор, находясь на высоте около 2,5 метров, попятился назад и упал на пол морозильной камеры. В итоге он получил тяжелые травмы.
Комиссия, расследовавшая несчастный случай, выяснила, что все произошло из-за отсутствия ограждений на площадке обслуживания, недостаточной подготовки сотрудников и неудовлетворительной организации производства.
В результате владельцу фабрики мороженого выписали штраф в размере 110 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура совместно с гострудинспекцией проводит проверку в отношении «Славицы».