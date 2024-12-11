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Posted 11 декабря, 02:12

Published 11 декабря, 02:12

Modified 11 декабря, 06:44

Updated 11 декабря, 06:44

В Красноярске на фабрике мороженого «Славица» рабочий разбился в морозилке

В Красноярске на фабрике мороженого «Славица» рабочий разбился в морозилке

11 декабря 2024, 02:12
Фото: Гострудинспекция Красноярского края.
В Красноярске фабрика мороженого «Славица» заплатила больше 100 тысяч рублей за падение сотрудника с высоты 2,5 метра. О несчастном случае рассказали в краевой госинспекции труда.

На фабрике мороженого операторы мойки получили задание провести санитарную обработку морозильной камеры. Сотрудники разделили обязанности: один решил помыть стены снизу, другой — сверху.

В какой-то момент оператор, находясь на высоте около 2,5 метров, попятился назад и упал на пол морозильной камеры. В итоге он получил тяжелые травмы.

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, выяснила, что все произошло из-за отсутствия ограждений на площадке обслуживания, недостаточной подготовки сотрудников и неудовлетворительной организации производства.

В результате владельцу фабрики мороженого выписали штраф в размере 110 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура совместно с гострудинспекцией проводит проверку в отношении «Славицы».

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