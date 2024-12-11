В Красноярске внедорожник сбил школьника. Тот торопился на автобус

Posted 11 декабря, 03:52
Published 11 декабря, 03:52
Modified 11 декабря, 06:45
Updated 11 декабря, 06:45
Все произошло накануне вечером, 10 декабря, на улице Свердловской. Предварительно, 8-летний мальчик торопился на автобус и решил перебежать дорогу в неположенном месте.
В итоге школьник угодил под колеса «Фольксвагена», за рулем которого была 38-летняя женщина. Ребенка с различными травмами доставили в больницу.
В ГАИ рассказали, что в 50 метрах от места ДТП находится регулируемый пешеходный переход. В ведомстве добавили, что на одежде школьника не было светоотражающих элементов, которые могли бы сделать его более заметным для автомобилистов.