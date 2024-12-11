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Posted 11 декабря, 03:52

Published 11 декабря, 03:52

Modified 11 декабря, 06:45

Updated 11 декабря, 06:45

В Красноярске внедорожник сбил 8-летнего школьника

В Красноярске внедорожник сбил школьника. Тот торопился на автобус

11 декабря 2024, 03:52
Фото: t.me/gibdd124.

В Красноярске внедорожник сбил 8-летнего школьника

В Красноярске 8-летний школьник торопился на автобус и попал под колеса автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Все произошло накануне вечером, 10 декабря, на улице Свердловской. Предварительно, 8-летний мальчик торопился на автобус и решил перебежать дорогу в неположенном месте.

В итоге школьник угодил под колеса «Фольксвагена», за рулем которого была 38-летняя женщина. Ребенка с различными травмами доставили в больницу.

Видео: t.me/gibdd124.

В ГАИ рассказали, что в 50 метрах от места ДТП находится регулируемый пешеходный переход. В ведомстве добавили, что на одежде школьника не было светоотражающих элементов, которые могли бы сделать его более заметным для автомобилистов.

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