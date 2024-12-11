В красноярском зоопарке появилось новое животное. Какое?

Posted 11 декабря, 08:40
Published 11 декабря, 08:40
Modified 11 декабря, 08:42
Updated 11 декабря, 08:42
В соцсетях парка флоры и фауны рассказали, что потто доставили в Красноярск из нижегородского зоопарка «Лимпопо» еще в ноябре — но, «как положено», месяц провел в карантине. В зоопарк привезли самца, ему три года.
Потто — это примат из семейства Лориевых, небольшой зверек размером 30–40 сантиметров и весом 1–1,5 кг. Обитает в тропической Африке и западной Кении.
Зовут нового питомца Иван. Как пояснили в зоопарке, зверька назвали в честь Ивана Затевахина — ведущего программы «Диалоги о животных».
«Во время одной из съемок, которая проходила в зоопарке „Лимпопо“, Ивану Затевахину довелось присутствовать при чипировании животного, и даже поучаствовать. В честь него, сотрудники зоопарка и назвали теперь уже нашего потто Иваном», — пишут в зоопарке.
Сейчас потто поселили в вольере комплекса «Экзотические животные».