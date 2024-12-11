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Posted 11 декабря, 08:40

Published 11 декабря, 08:40

Modified 11 декабря, 08:42

Updated 11 декабря, 08:42

В красноярском зоопарке появился новый обитатель

В красноярском зоопарке появилось новое животное. Какое?

11 декабря 2024, 08:40
Фото: t.me/roev_ruchey.

В красноярском зоопарке появился новый обитатель

В зоопарке «Роев ручей» поселился новый обитатель — обыкновенный потто.

В соцсетях парка флоры и фауны рассказали, что потто доставили в Красноярск из нижегородского зоопарка «Лимпопо» еще в ноябре — но, «как положено», месяц провел в карантине. В зоопарк привезли самца, ему три года.

Потто — это примат из семейства Лориевых, небольшой зверек размером 30–40 сантиметров и весом 1–1,5 кг. Обитает в тропической Африке и западной Кении.

Фото: t.me/roev_ruchey

Зовут нового питомца Иван. Как пояснили в зоопарке, зверька назвали в честь Ивана Затевахина — ведущего программы «Диалоги о животных».

«Во время одной из съемок, которая проходила в зоопарке „Лимпопо“, Ивану Затевахину довелось присутствовать при чипировании животного, и даже поучаствовать. В честь него, сотрудники зоопарка и назвали теперь уже нашего потто Иваном», — пишут в зоопарке.

Сейчас потто поселили в вольере комплекса «Экзотические животные».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей
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