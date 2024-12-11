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Posted 11 декабря, 04:47

Published 11 декабря, 04:47

Modified 11 декабря, 06:19

Updated 11 декабря, 06:19

Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО

Владимир Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за жалоб на здоровье. Суд отказал

11 декабря 2024, 04:47
Фото: СК Красноярского края.

Владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО

Сюжет
Дело Егорова
В Красноярском краевом суде прошло заседание, на котором рассмотрели апелляцию на меру пресечения владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова. Суд оставил бизнесмена под стражей.

Как сообщили в пресс-службе суда, Егоров с адвокатами подал жалобу, в которой «приводятся данные о состоянии здоровья». Суд не смог подтвердить это, «так как подсудимый не обращался к руководству СИЗО с просьбой о проведении медицинского освидетельствования. И оно не было проведено».

Ранее Железнодорожный районный суд отправил Егорова в СИЗО на два месяца — до 18 января. Следствие заявило, что он «может скрыться от органов предварительного следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Егорова подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

  • Ранее суд отправил в СИЗО сына Владимира Егорова Антона. Его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. Егорова-младшего арестовали спустя 10 дней после задержания отца.
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