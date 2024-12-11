Владимир Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за жалоб на здоровье. Суд отказал

Posted 11 декабря, 04:47
Published 11 декабря, 04:47
Modified 11 декабря, 06:19
Updated 11 декабря, 06:19
Как сообщили в пресс-службе суда, Егоров с адвокатами подал жалобу, в которой «приводятся данные о состоянии здоровья». Суд не смог подтвердить это, «так как подсудимый не обращался к руководству СИЗО с просьбой о проведении медицинского освидетельствования. И оно не было проведено».
Егорова подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.