«Я тебе зубы вышибу»: в Красноярске мужчина напал на пенсионерку

Posted 11 декабря, 02:42
Published 11 декабря, 02:42
Modified 11 декабря, 11:12
Updated 11 декабря, 11:12
Накануне вечером, 10 декабря, в телеграм-канале «Кринж Красноярска» появилась запись инцидента.
Все произошло во дворе дома на Львовской, 29. На видео слышно, как женщина просит мужчину отойти, чтобы отогнать машину.
Однако неизвестный не дал подойти пенсионерке к своему автомобилю и начал кричать на нее, а затем ударил.
После этого женщина, которая снимала происходящее на видео, уронила телефон и начала звать на помощь. Автор поста утверждает, что мужчина якобы нанес красноярке еще несколько ударов.
В конце слышно, как мужчина угрожает женщине выбить зубы, если она будет вести себя с ним подобным образом.
«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что пенсионерка в полицию не обращалась. Однако сотрудники начали проверку.