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Posted 11 декабря, 02:42

Published 11 декабря, 02:42

Modified 11 декабря, 11:12

Updated 11 декабря, 11:12

«Я тебе зубы вышибу»: в Красноярске мужчина напал на пенсионерку

«Я тебе зубы вышибу»: в Красноярске мужчина напал на пенсионерку

11 декабря 2024, 02:42
Фото: t.me/smikrsk.
На правом берегу Красноярска во дворе одного из домов мужчина напал на пенсионерку. Он угрожал женщине выбить зубы.

Накануне вечером, 10 декабря, в телеграм-канале «Кринж Красноярска» появилась запись инцидента.

Все произошло во дворе дома на Львовской, 29. На видео слышно, как женщина просит мужчину отойти, чтобы отогнать машину.

Видео: t.me/smikrsk.

Однако неизвестный не дал подойти пенсионерке к своему автомобилю и начал кричать на нее, а затем ударил.

После этого женщина, которая снимала происходящее на видео, уронила телефон и начала звать на помощь. Автор поста утверждает, что мужчина якобы нанес красноярке еще несколько ударов.

В конце слышно, как мужчина угрожает женщине выбить зубы, если она будет вести себя с ним подобным образом.

«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что пенсионерка в полицию не обращалась. Однако сотрудники начали проверку.

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