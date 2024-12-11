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Posted 11 декабря, 09:58

Published 11 декабря, 09:58

Modified 11 декабря, 10:33

Updated 11 декабря, 10:33

Задержанный выпал из окна СК в Красноярске и погиб

Задержанный выпал из окна СК и погиб. Он мог проходить по делу вице-мэра

11 декабря 2024, 09:58
Фото: ЧП Красноярск.

Задержанный выпал из окна СК в Красноярске и погиб

Фигурант уголовного дела выпал из окна следственного комитета на улице Республики в Красноярске и погиб.

Видео с камер наблюдения публикует «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мужчина упал с 11 этажа на крышу соседнего 2-этажного здания и пробил ее. Тело вытаскивали спасатели.

Видео: ЧП Красноярск.

По данным телеграм-канала Kras Mash, предварительно, следователи допрашивали мужчину по делу бывшего первого замглавы города Алексея Давыдова. В какой-то момент подозреваемый отпросился в туалет, но не вернулся.

В СК сообщили, что после гибели фигуранта уголовного дела проводится проверка. «Больше комментировать не будем».

#Владислав Савончик#Видео#Криминал#Происшествия#18+#Красноярск#СК
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