Задержанный выпал из окна СК и погиб. Он мог проходить по делу вице-мэра

Posted 11 декабря, 09:58
Published 11 декабря, 09:58
Modified 11 декабря, 10:33
Updated 11 декабря, 10:33
Видео с камер наблюдения публикует «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мужчина упал с 11 этажа на крышу соседнего 2-этажного здания и пробил ее. Тело вытаскивали спасатели.
По данным телеграм-канала Kras Mash, предварительно, следователи допрашивали мужчину по делу бывшего первого замглавы города Алексея Давыдова. В какой-то момент подозреваемый отпросился в туалет, но не вернулся.
В СК сообщили, что после гибели фигуранта уголовного дела проводится проверка. «Больше комментировать не будем».