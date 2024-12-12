Эксперты рассказали о росте объемов бесплатной медпомощи в рамках ОМС в 2025 году

Как подчеркнул председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, бюджет ФОМС на 2025 год составляет более 4 триллионов рублей, а рост расходов в следующем году составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%. По его словам, это позволит не только сохранить объемы медицинской помощи на уровне 2024 года, но и увеличить их в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия и лечение гепатита С.