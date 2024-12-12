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Posted 12 декабря, 07:41

Published 12 декабря, 07:41

Modified 12 декабря, 07:41

Updated 12 декабря, 07:41

Эксперты рассказали о росте объемов бесплатной медпомощи в рамках ОМС в 2025 году

Эксперты рассказали о росте объемов бесплатной медпомощи в рамках ОМС в 2025 году

12 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI.
Эксперты ОМС обсудили нововведения, которые вступят в силу в здравоохранении с 2025 года, а также пояснили, насколько доступной станет медицинская помощь в следующем году.

Специалисты рассказали о предстоящих изменениях в системе ОМС, а также о том, как они повлияют на жизнь пациентов и медперсонала.

Как отметил представитель рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков, в следующем году запланирован значительный рост финансирования системы ОМС. Это должно привести к увеличению объемов медицинской помощи и повышению ее доступности для граждан, пишет kp.ru.

По прогнозам, общий объем расходов на здравоохранение в 2025 году увеличится на 1 триллион рублей, а финансирование Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) вырастет на 590 миллиардов рублей, что обеспечит выполнение всех социальных обязательств.

Среди основных направлений, в которых будет увеличено финансирование, — зарплата медицинских работников, диспансеризация, профилактические осмотры, плановая и неотложная госпитализация, а также высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация.

В бюджете ОМС на 2025 год предусмотрено бесплатное прохождение диспансеризации и профилактических обследований для более чем 100 миллионов россиян. С нового года в рамках диспансеризации также вводится скрининг на хронический гепатит С. Более того, будут активно развиваться профилактические обследования для оценки репродуктивного здоровья.

Также будет значительно упрощен доступ к хирургическим операциям. В бюджете ФОМС на 2025 год выделены средства на плановые и экстренные операции для 27,2 миллиона пациентов, что на 1,2 миллиона больше, чем в 2024 году.

Еще одним важным направлением работы станет диспансерное наблюдение. В бюджете ОМС на 2025 год предусмотрено финансирование для диспансерного наблюдения для более чем 37 миллионов граждан, среди которых 25,4 миллиона имеют болезни сердечно-сосудистой системы, а 7,6 миллиона — онкозаболевания.

В общей сложности на медицинское обслуживание пациентов со злокачественными новообразованиями планируется выделить около 390 миллиардов рублей. Данный объем финансирования позволит обеспечить лечение приблизительно 1,4 миллиона больных. Стоит отметить, что для таких пациентов предусмотрены также мероприятия по медицинской реабилитации в рамках ОМС.

Кроме того, ожидается повышение выплат, в среднем на 13,2%. Прогнозируется, что в течение 2025 года в систему здравоохранения будут приняты на работу 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи сотрудников среднего медицинского персонала.

Как подчеркнул председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, бюджет ФОМС на 2025 год составляет более 4 триллионов рублей, а рост расходов в следующем году составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%. По его словам, это позволит не только сохранить объемы медицинской помощи на уровне 2024 года, но и увеличить их в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия и лечение гепатита С.

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