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Posted 12 декабря, 12:42

Published 12 декабря, 12:42

Modified 12 декабря, 12:53

Updated 12 декабря, 12:53

Где в Красноярске найти ёлочный базар? Появилась карта

Где в Красноярске найти ёлочный базар? Появилась карта

12 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.
Рассказываем, где в Красноярске можно будет купить настоящую ёлку.

На онлайн-картах 2ГИС создали отдельную вкладку для елочных базаров: всего там 39 адресов. Адреса тут.

Фото: 2gis.ru

Базары есть в каждом районе города. Самое большое количество — в Советском районе. Отметим, что пока не все базары, отмеченные на карте, работают. Большинство откроется к середине декабря.

Некоторые красноярцы уже успели купить елки на базарах. Вот какие отзывы они оставили:

«Купили тут отличную елку. Ребята подсказали действительно достойные, а не просто, чтобы продать. Будем надеяться простоит долго», — пишут о базаре у дома на Авиаторов, 68.
«Купили вчера очень красивую елочку, небольшую, но очень пышную!
Хорошие не дорогие елочки. За 800 рублей купили такую красавицу», — такие два отзыва оставили на точку у 9 Мая, 12.
Фото: 2gis.ru
«Купил елку себе и родителям, хорошие по качеству и красивые», — оценили базар на Ладо Кецховели, 65а.

Первый елочный базар уже открылся на Центральном рынке. Стоимость пихты начинается от 1 500 рублей за метр — цены зависят от пышности и массивности дерева.

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