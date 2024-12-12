Где в Красноярске найти ёлочный базар? Появилась карта

Posted 12 декабря, 12:42
Published 12 декабря, 12:42
Modified 12 декабря, 12:53
Updated 12 декабря, 12:53
На онлайн-картах 2ГИС создали отдельную вкладку для елочных базаров: всего там 39 адресов. Адреса тут.
Базары есть в каждом районе города. Самое большое количество — в Советском районе. Отметим, что пока не все базары, отмеченные на карте, работают. Большинство откроется к середине декабря.
Некоторые красноярцы уже успели купить елки на базарах. Вот какие отзывы они оставили:
«Купили тут отличную елку. Ребята подсказали действительно достойные, а не просто, чтобы продать. Будем надеяться простоит долго», — пишут о базаре у дома на Авиаторов, 68.
«Купили вчера очень красивую елочку, небольшую, но очень пышную!
Хорошие не дорогие елочки. За 800 рублей купили такую красавицу», — такие два отзыва оставили на точку у 9 Мая, 12.
«Купил елку себе и родителям, хорошие по качеству и красивые», — оценили базар на Ладо Кецховели, 65а.
Первый елочный базар уже открылся на Центральном рынке. Стоимость пихты начинается от 1 500 рублей за метр — цены зависят от пышности и массивности дерева.