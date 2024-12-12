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Posted 12 декабря, 09:49

Published 12 декабря, 09:49

Modified 12 декабря, 10:03

Updated 12 декабря, 10:03

Глава «Промстроя» пообещал заявить о всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске

Глава «Промстроя» пообещал заявить о всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске

12 декабря 2024, 09:49
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Генеральный директор компании «Промстрой» Декард Ханагян, который проходит по уголовному делу о махинациях при строительстве дорог в Красноярске, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором края Романом Тютюником.

Как сообщили в прокуратуре, теперь Ханагян «обязан содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других участников, розыске незаконно добытого имущества».

Видео: Прокуратура Красноярского края.

27 июня Ханагяна задержали по подозрению в картельном сговоре и неправомерном обороте средств платежей (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Уголовное дело возбудили также против экс-руководителя муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) Дмитрия Сокирки.

По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко договорились об ограничении конкуренции — полагается, что «Промстрой», как главный «соперник», отказывался от участия в тендерах и давал САТП выиграть контракты «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.

В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму.

5 и 6 декабря стало известно о задержании бывшего первого заммэра Алексея Давыдова и экс-главы управления дорог (УДИБ) Евгения Жвакина. По версии следствия, в 2017 году гендиректор «ПромСтроя» Ханагян согласился на предложение главы УДИБ Жвакина помочь выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске. За это подрядчик пообещал сообщнику 10% от стоимости работ.

Посредником, как заявлет следствие, выступил бывший первый заместитель мэра Алексей Давыдов. Он просил свою знакомую помочь ему в передаче 73,7 миллиона рублей.

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