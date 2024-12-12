Глава «Промстроя» пообещал заявить о всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске

По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко договорились об ограничении конкуренции — полагается, что «Промстрой», как главный «соперник», отказывался от участия в тендерах и давал САТП выиграть контракты «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.