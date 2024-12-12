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Posted 12 декабря, 09:20

Published 12 декабря, 09:20

Modified 12 декабря, 09:20

Updated 12 декабря, 09:20

«Хотел заработать»: в Красноярске нашли автора телеграм-канала для травли школьников

«Хотел заработать»: в Красноярске нашли автора телеграм-канала для травли школьников

12 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI.
Сотрудники полиции нашли автора телеграм-канала, в котором оскорбляли красноярских школьников. Создателем оказался 15-летний подросток.

Ранее родители учеников из нескольких школ Красноярска пожаловались на чат в ТГ. По их словам, там размещают личную информацию о школьниках, оскорбляют их, предлагают побить при встрече. За удаление компрометирующей информации с детей якобы требуют 600 рублей.

Директор школы №121 сообщили «ПМ», что одна из учениц образовательного учреждения стала жертвой этого чата.

Директор школы №121 рассказала «ПМ», что одна из учениц образовательного учреждения стала жертвой этого чата.

В МВД рассказали, что еще в ноябре несколько жителей Солнечного обратились в полицию с жалобами на телеграм-канал.

Впоследствии выяснилось, что канал создал 15-летний житель Солнечного. Подросток признался, что хотел заработать деньги на карманные расходы. Сколько именно заработал юноша, пока неизвестно.

В МВД добавили, что сейчас телеграм-канал удален. Полицейские устанавливают все подробности случившегося.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#МВД#Школьники#Травля#Родители
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