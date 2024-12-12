«Хотел заработать»: в Красноярске нашли автора телеграм-канала для травли школьников

Posted 12 декабря, 09:20
Published 12 декабря, 09:20
Modified 12 декабря, 09:20
Updated 12 декабря, 09:20
Ранее родители учеников из нескольких школ Красноярска пожаловались на чат в ТГ. По их словам, там размещают личную информацию о школьниках, оскорбляют их, предлагают побить при встрече. За удаление компрометирующей информации с детей якобы требуют 600 рублей.
Директор школы №121 сообщили «ПМ», что одна из учениц образовательного учреждения стала жертвой этого чата.
Директор школы №121 рассказала «ПМ», что одна из учениц образовательного учреждения стала жертвой этого чата.
В МВД рассказали, что еще в ноябре несколько жителей Солнечного обратились в полицию с жалобами на телеграм-канал.
Впоследствии выяснилось, что канал создал 15-летний житель Солнечного. Подросток признался, что хотел заработать деньги на карманные расходы. Сколько именно заработал юноша, пока неизвестно.
В МВД добавили, что сейчас телеграм-канал удален. Полицейские устанавливают все подробности случившегося.