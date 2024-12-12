«Хотел заработать»: в Красноярске нашли автора телеграм-канала для травли школьников

Ранее родители учеников из нескольких школ Красноярска пожаловались на чат в ТГ. По их словам, там размещают личную информацию о школьниках, оскорбляют их, предлагают побить при встрече. За удаление компрометирующей информации с детей якобы требуют 600 рублей.