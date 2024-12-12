Иммунитет зимой: как укрепить и не заболеть

Posted 12 декабря, 10:39
Published 12 декабря, 10:39
Modified 12 декабря, 10:39
Updated 12 декабря, 10:39
Холодный воздух, короткий световой день и перепады температур ослабляют защитные силы организма, делая нас мишенью для сезонных инфекций, таких как грипп и ОРВИ.
Как же сохранить здоровье, не упустить наслаждение зимой и встретить весну в отличной форме? Рассказывает Астапова Юлия Борисовна — врач-терапевт, иммунолог сети клиник «Медцентрсервис».
Причины ослабления иммунитета зимой
С наступлением зимы наш организм сталкивается с целым рядом факторов, которые могут ослабить защитные силы и сделать нас более уязвимыми к инфекциям. Вот основные причины:
Основные принципы укрепления иммунитета
Укрепление иммунитета зимой — это комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность, полноценный сон и соблюдение простых профилактических мер.
Следуя этим простым, но эффективным принципам, вы сможете значительно укрепить иммунитет, снизить риск заболеваний и наслаждаться зимним сезоном в отличной форме.