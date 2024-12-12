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Posted 12 декабря, 10:39

Published 12 декабря, 10:39

Modified 12 декабря, 10:39

Updated 12 декабря, 10:39

Иммунитет зимой: как укрепить и не заболеть

Иммунитет зимой: как укрепить и не заболеть

12 декабря 2024, 10:39
Фото: medcentrservis.ru.
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Зимний сезон — время уютных вечеров, новогодних праздников и снежных прогулок. Но именно зимой наш организм особенно уязвим перед вирусами и простудами.

Холодный воздух, короткий световой день и перепады температур ослабляют защитные силы организма, делая нас мишенью для сезонных инфекций, таких как грипп и ОРВИ.

Как же сохранить здоровье, не упустить наслаждение зимой и встретить весну в отличной форме? Рассказывает Астапова Юлия Борисовна — врач-терапевт, иммунолог сети клиник «Медцентрсервис».

Причины ослабления иммунитета зимой

С наступлением зимы наш организм сталкивается с целым рядом факторов, которые могут ослабить защитные силы и сделать нас более уязвимыми к инфекциям. Вот основные причины:

  1. Недостаток солнечного света.
  2. Перепады температуры.
  3. Сухой воздух в помещениях.
  4. Изменение рациона питания.
  5. Снижение физической активности.
  6. Увеличение стрессов и переутомления.

Основные принципы укрепления иммунитета

Укрепление иммунитета зимой — это комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность, полноценный сон и соблюдение простых профилактических мер.

Рациональное питание

  • Витамины и минералы. Включайте в рацион продукты, богатые витаминами C, D, A и E. Ешьте цитрусовые, болгарский перец, зеленые листовые овощи, жирную рыбу, орехи и семена.
  • Пробиотики. Кишечник — важный центр иммунитета. Для его здоровья добавьте в рацион йогурты, кефир, квашеную капусту и другие ферментированные продукты.
  • Белок. Для синтеза иммунных клеток необходимы источники качественного белка: мясо, рыба, яйца, бобовые.

Поддержание водного баланса

  • Пейте достаточное количество воды (1,5–2 литра в день). Это поможет организму выводить токсины.
  • Включайте в рацион травяные чаи с медом, имбирем и лимоном — они поддерживают иммунитет и согревают зимой.

Физическая активность

  • Регулярно гуляйте на свежем воздухе. Даже 30 минут прогулки в день стимулируют кровообращение и активизируют иммунную систему.
  • Занимайтесь спортом. Зимние виды активности (катание на коньках, лыжах) или домашние тренировки помогут сохранить тонус мышц и укрепить организм.

Здоровый сон

  • Для восстановления иммунной системы необходимо 7–8 часов качественного сна.
  • Поддерживайте комфортную температуру в спальне (20–22°C) и избегайте использования гаджетов за час до сна.

Увлажнение слизистых

  • Сухой воздух в помещениях снижает барьерные функции слизистых. Используйте увлажнители воздуха или развешивайте влажные полотенца на батареях.
  • Регулярно промывайте нос физиологическим раствором, особенно после посещения людных мест.

Вакцинация и профилактика инфекций

  • Сделайте прививки против гриппа и других сезонных инфекций. Это особенно важно для людей из группы риска.
  • Избегайте переполненных мест в период эпидемий, носите маску и соблюдайте правила гигиены (мойте руки, используйте антисептики).

Следуя этим простым, но эффективным принципам, вы сможете значительно укрепить иммунитет, снизить риск заболеваний и наслаждаться зимним сезоном в отличной форме.

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