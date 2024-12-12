Каждая третья семья Красноярского края рискует остаться без света в Новый год

В компании отмечают, что вернуть свет в день оплаты может и не получится. Денежные средства поступают на счет от 1 до 3 рабочих дней, а на подключение уходит еще до 2 дней. Соответственно, неплательщик рискует остаться без света не только в новогоднюю ночь, но и на все праздничные выходные. Поэтому должникам рекомендуется произвести оплату в срочном порядке и обязательно предоставить гарантирующему поставщику документ, подтверждающий оплату.