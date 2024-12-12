Каждая третья семья Красноярского края рискует остаться без света в Новый год

Posted 12 декабря, 12:00
Published 12 декабря, 12:00
Modified 12 декабря, 12:02
Updated 12 декабря, 12:02
В компании рассказали, что жители-неплательщики накопили 1,7 миллиарда рублей — это рекордная сумма к концу года в крае.
«Отключение электроэнергии — это уже крайняя мера воздействия на злостных должников, на которых никак не повлияли наши постоянные „уговоры“. Мы заблаговременно предупреждаем об образовавшемся долге и говорим о последствиях неуплаты: с помощью СМС, автодозвонов, заказными письмами направляем уведомления о задолженности, а также направляем десятки тысяч заявлений о вынесении судебных приказов. Но на некоторых клиентов и это не действует: они упорно не считают нужным платить, и сами себя доводят до печальной ситуации, когда приходится отключать», — комментирует Олег Дьяченко, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».
В компании отмечают, что вернуть свет в день оплаты может и не получится. Денежные средства поступают на счет от 1 до 3 рабочих дней, а на подключение уходит еще до 2 дней. Соответственно, неплательщик рискует остаться без света не только в новогоднюю ночь, но и на все праздничные выходные. Поэтому должникам рекомендуется произвести оплату в срочном порядке и обязательно предоставить гарантирующему поставщику документ, подтверждающий оплату.