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Posted 12 декабря, 12:00

Published 12 декабря, 12:00

Modified 12 декабря, 12:02

Updated 12 декабря, 12:02

Каждая третья семья Красноярского края рискует остаться без света в Новый год

Каждая третья семья Красноярского края рискует остаться без света в Новый год

12 декабря 2024, 12:00
Фото: 1MI.
Жители Красноярского края, которые не платят за электроэнергию, войдут в списки кандидатов на отключение — сотрудники «Красноярскэнергосбыта» собираются проводить рейды по адресам должников вплоть до 31 декабря.

В компании рассказали, что жители-неплательщики накопили 1,7 миллиарда рублей — это рекордная сумма к концу года в крае.

«Отключение электроэнергии — это уже крайняя мера воздействия на злостных должников, на которых никак не повлияли наши постоянные „уговоры“. Мы заблаговременно предупреждаем об образовавшемся долге и говорим о последствиях неуплаты: с помощью СМС, автодозвонов, заказными письмами направляем уведомления о задолженности, а также направляем десятки тысяч заявлений о вынесении судебных приказов. Но на некоторых клиентов и это не действует: они упорно не считают нужным платить, и сами себя доводят до печальной ситуации, когда приходится отключать», — комментирует Олег Дьяченко, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

В компании отмечают, что вернуть свет в день оплаты может и не получится. Денежные средства поступают на счет от 1 до 3 рабочих дней, а на подключение уходит еще до 2 дней. Соответственно, неплательщик рискует остаться без света не только в новогоднюю ночь, но и на все праздничные выходные. Поэтому должникам рекомендуется произвести оплату в срочном порядке и обязательно предоставить гарантирующему поставщику документ, подтверждающий оплату.

#Владислав Савончик
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