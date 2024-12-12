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Posted 12 декабря, 03:10

Published 12 декабря, 03:10

Modified 12 декабря, 03:11

Updated 12 декабря, 03:11

Красноярцы встали в огромную пробку на Северном шоссе из-за массового ДТП

Красноярцы встали в огромную пробку на Северном шоссе из-за массового ДТП

12 декабря 2024, 03:10
Фото: 2gis.ru.
Сегодня утром, 12 декабря, в Красноярске на Северном шоссе столкнулись сразу четыре машины.

Судя по 2gis, из-за аварии на Северном шоссе образовалась огромная пробка. Водители отмечают, что пострадавшие автомобили полностью перекрыли один ряд.

Фото: 2gis.ru
Видео: t.me/kraschp.

Вот что пишут водители, пока стоят в пробке:

«Ездить не умеют, а люди страдать должны. Хорошо, что не 2 полосы перекрыли»
«Боже, я на анатомию опаздываю»
«Не пропускайте вы этих с правого ряда. Из-за них стоим же»
«Что за кипишь? Я домой после работы еду»
«Доброе пробочное утро, а что случилось?»

Как рассказали «ПМ» в Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал. В ведомстве отметили, что в ближайшее время пострадавшие машины планируют убрать с дороги.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Северное шоссе#Пробка
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