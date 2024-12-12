Красноярцы встали в огромную пробку на Северном шоссе из-за массового ДТП

Posted 12 декабря, 03:10
Published 12 декабря, 03:10
Modified 12 декабря, 03:11
Updated 12 декабря, 03:11
Судя по 2gis, из-за аварии на Северном шоссе образовалась огромная пробка. Водители отмечают, что пострадавшие автомобили полностью перекрыли один ряд.
Вот что пишут водители, пока стоят в пробке:
«Ездить не умеют, а люди страдать должны. Хорошо, что не 2 полосы перекрыли»
«Боже, я на анатомию опаздываю»
«Не пропускайте вы этих с правого ряда. Из-за них стоим же»
«Что за кипишь? Я домой после работы еду»
«Доброе пробочное утро, а что случилось?»
Как рассказали «ПМ» в Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал. В ведомстве отметили, что в ближайшее время пострадавшие машины планируют убрать с дороги.