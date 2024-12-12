На платформе «Финуслуги» расширили предложение по паевым инвестиционным фондам

По информации, представленной старшим управляющим директором Мосбиржи Игорем Алутиным, «Финуслуги» в настоящее время являются крупнейшей онлайн-площадкой по количеству предложений фондов управляющих компаний. На сегодняшний день клиенты имеют доступ к инвестированию в 10 ПИФов. Также в этом году появится еще 4 новых фонда. Специалист сообщил о росте заинтересованности в коллективных инвестициях и рассказал, что партнеры компании активно выходят на платформу с предложениями. Об этом пишет vostokmedia.com.