На платформе «Финуслуги» расширили предложение по паевым инвестиционным фондам

Posted 12 декабря, 16:12
Published 12 декабря, 16:12
Modified 12 декабря, 16:12
Updated 12 декабря, 16:12
Для пользователей «Финуслуг» открылся доступ к новым стратегиям. В их числе фонды, основанные на денежном рынке, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста. Фонды денежного рынка выступают в качестве альтернативы банковским вкладам благодаря инвестициям в высоколиквидные инструменты с низким риском. Доходность в подобных фондах зависит от изменений ключевой ставки. Вклады в золото надежно защищают капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, уберегут сбережения от инфляции в долгосрочной перспективе. Они завоевали популярность среди инвесторов, предпочитающих высокую доходность.
По информации, представленной старшим управляющим директором Мосбиржи Игорем Алутиным, «Финуслуги» в настоящее время являются крупнейшей онлайн-площадкой по количеству предложений фондов управляющих компаний. На сегодняшний день клиенты имеют доступ к инвестированию в 10 ПИФов. Также в этом году появится еще 4 новых фонда. Специалист сообщил о росте заинтересованности в коллективных инвестициях и рассказал, что партнеры компании активно выходят на платформу с предложениями. Об этом пишет vostokmedia.com.
Платформа «Финуслуги» была открыта Мосбиржей как финансовый маркетплейс, на котором пользователи онлайн в режиме 24/7 выбирают и открывают банковские вклады, оформляют кредиты наличными, покупают ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования и страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и регионов России. Комиссия с физлиц сервисом не взимается. Чтобы приступить к инвестированию и приобрести паи онлайн, следует пройти на площадке идентификацию через «Госуслуги».