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Posted 12 декабря, 12:52

Published 12 декабря, 12:52

Modified 12 декабря, 12:54

Updated 12 декабря, 12:54

Новый выпуск редакции LIFE doc рассказывает об отношениях России с ОАЭ

Новый выпуск редакции LIFE doc рассказывает об отношениях России с ОАЭ

12 декабря 2024, 12:52
Фото: LIFE doc.
В новом выпуске документального фильма из цикла «Новый мир» рассказывается о взаимоотношениях России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Автор проекта — редакция LIFE doc.

Авторы проекта анализируют разные аспекты сотрудничества между двумя странами, включая экономические, культурные и технологические связи. Поддержку в создании фильма оказал Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

ОАЭ — молодое государство, которому чуть больше полувека. Дипломатические отношения с СССР были установлены в 1971 году, сразу после его основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран. Товарооборот между государствами превышает одиннадцать миллиардов долларов.

По словам востоковеда, академического руководителя НИУ ВШЭ Эльмиры Имамкулиевой, ОАЭ представляют собой уникальный пример деколонизации мирового порядка. Менее чем за пятьдесят лет Эмираты превратились в крупный торговый, культурный и технологический центр мира.

Представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори отметил, что ОАЭ продолжают активно сотрудничать с Россией в различных отраслях даже в условиях политического давления со стороны других государств.

Один из ярких примеров взаимодействия — совместный проект по развитию хоккея в ОАЭ. Андрей Кавказский, представитель Министерства международных связей РФ, подчеркнул, что Дубай и ОАЭ становятся перспективной международной площадкой, где Россия со временем станет ключевым игроком.

Культурный обмен занимает важное место в отношениях между Россией и ОАЭ. Новый выпуск рассказывает о проектах культурного обмена, в частности об участии Российской Федерации в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже.

Обе страны уделяют особое внимание сотрудничеству в области технологий и космоса. Как отметила Эльмира Имамкулиева, ОАЭ инвестируют в технологии будущего, и сотрудничество с этой страной имеет для России хорошие перспективы.

В числе основных сфер взаимодействия государств — туризм, культура и технологии.

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