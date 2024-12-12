Новый выпуск редакции LIFE doc рассказывает об отношениях России с ОАЭ

ОАЭ — молодое государство, которому чуть больше полувека. Дипломатические отношения с СССР были установлены в 1971 году, сразу после его основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран. Товарооборот между государствами превышает одиннадцать миллиардов долларов.