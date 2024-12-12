Обманутые вкладчики кооператива Гольдмана обратились к Путину и собрались у мэрии

Posted 12 декабря, 11:08
Published 12 декабря, 11:08
Modified 12 декабря, 11:32
Updated 12 декабря, 11:32
В видео люди перечислили проблемы, с которыми столкнулись за период расследования уголовного дела, которое идет с ноября прошлого года.
«Несмотря на то, что на имущество предприятий Гольдмана наложен арест, это имущество переходит во владение третьих лиц, что противоречит смыслу наложения ареста. Также до настоящего времени не проведена оценка арестованного имущества. Кроме того, в отношении всех предприятий производятся процедуры банкротства, в которых активно принимают участие банки, и только пайщики не включены в реестр кредиторов. Создается впечатление, что все это делается намеренно, чтобы обанкротить предприятие и получить то, что было построено на наши деньги», — заявляют пайщики.
Также вкладчики 12 декабря в День Конституции собирались на Театральной площади, пишет телеграм-канал «Борус. Люди».
«Требований у нас к администрации никаких нет, просто собрались рассказать каждый о своих проблемах. Это не митинг, не акция, закон не нарушаем», — говорят люди.
Это не первая публичная жалоба пайщиков, многие обращались в прокуратуру.
В полиции заявляли, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общую сумму нанесенного ущерба оценивают более чем в два миллиарда рублей.
Как сообщали в МВД, большую часть имущества они осмотрели вместе с инициативной группой вкладчиков, и работа в этом направлении продолжается. Назначено 70 судебных экспертиз, 46 из которых уже провели.
Расследование дела продлено до марта 2025 года.