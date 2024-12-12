Обманутые вкладчики кооператива Гольдмана обратились к Путину и собрались у мэрии

В полиции заявляли, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общую сумму нанесенного ущерба оценивают более чем в два миллиарда рублей.