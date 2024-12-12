ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов способствует развитию отрасли

ООО «БАС» уже разработало и протестировало около двадцати востребованных сценариев, и в следующем году планируется добавить не менее 20 новых. Через пять лет их число должно достичь 200. Дроны показали себя эффективными в сельском и лесном хозяйстве, строительстве. Они также играют важную роль в поисково-спасательных операциях. Беспилотники применяются для доставки небольших грузов. Снижение затрат на такую доставку составляет более чем в два раза, а времени — более чем в шесть раз. Дроны также помогают при мониторинге незаконных свалок.