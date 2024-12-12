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Posted 12 декабря, 08:16

Published 12 декабря, 08:16

Modified 12 декабря, 08:16

Updated 12 декабря, 08:16

ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов способствует развитию отрасли

ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов способствует развитию отрасли

12 декабря 2024, 08:16
Фото: пресс-служба НТИ.
В России меры поддержки новой отрасли беспилотных авиационных систем направлены в основном на производителя. Это позволило компаниям быстро освоить производство качественных дронов, многие из которых уже выпускаются серийно.

Нацпроект, направленный на развитие этой отрасли, уже начал приносить результаты, отмечают в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Однако, по мнению экспертов. Однако, чтобы данная льгота работала эффективно, необходимо доработать механизм реализации и расширить список сценариев применения дронов, пишет newizv.ru.

В этом году все 74 российские компании-эксплуатанты получили поддержку в виде субсидирования летного часа. Тем не менее специалисты считают, что содействие распространению беспилотных авиационных систем должно охватывать различные отрасли.

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко подчеркивает важность поддержки эксплуатантов для обеспечения доступности услуг по адекватной стоимости. Он полагает, что сценарии применения дронов могут быть быстро адаптированы специалистами для конкретных нужд.

ООО «БАС» уже разработало и протестировало около двадцати востребованных сценариев, и в следующем году планируется добавить не менее 20 новых. Через пять лет их число должно достичь 200. Дроны показали себя эффективными в сельском и лесном хозяйстве, строительстве. Они также играют важную роль в поисково-спасательных операциях. Беспилотники применяются для доставки небольших грузов. Снижение затрат на такую доставку составляет более чем в два раза, а времени — более чем в шесть раз. Дроны также помогают при мониторинге незаконных свалок.

По мнению Варятченко, основной проблемой рынка беспилотных авиационных систем является недостаток заказов.

Профессиональное сообщество отрасли БАС считает, что Россия только начинает развивать сферу услуг БАС и меры поддержки эксплуатантов следует расширять. Необходимо реформировать государственный гражданский заказ с уклоном на услуги, которые должны стать основным фактором в производственном сегменте беспилотных авиационных систем. Также важно продолжать развитие и поддержку через льготный лизинг. Для установления приемлемых цен на услуги необходимо время, в течение которого российским эксплуатантам потребуется поддержка.

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