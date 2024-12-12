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Posted 12 декабря, 09:56

Published 12 декабря, 09:56

Modified 12 декабря, 11:37

Updated 12 декабря, 11:37

Появилось видео драки мужчины и студенток в автобусе. Одна из девушек ударила первая

Появилось видео драки мужчины и студенток в автобусе. Одна из девушек ударила первая

12 декабря 2024, 09:56
Фото: 2gis.ru / sibnovosti.ru..
В Красноярске появилось видео драки мужчины с двумя девушками в автобусе.

Девушки 17 и 20 лет вечером 11 декабря возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор, а после якобы попросил их «заткнуться». При этом мужчина утверждал, что они «парни, мужчины».

В итоге, как заявляли девушки, пассажир ударил их: у одной из них перелом носа, у другой — раны на лице из-за очков, которые разбились от удара.

Видео публикует издание sibnovosti.ru. Судя по кадрам, первый удар нанес не мужчина, а девушка — в лицо локтем. После этого мужчина кинулся на девушку, но их быстро разнял кондуктор.

Видео: sibnovosti.ru..

В департаменте транспорта рассказали изданию, что на автотранспортном предприятии тоже проведут проверку.

«Водитель остановился в соответствии с ПДД. Мужчину девушка выпнула. Никто не был в крови и не чувствовал себя пострадавшим, не просил заявить в полицию, остановить автобус, поэтому все поехали дальше. На предприятие уже звонил участковый, сейчас в этом будет разбираться полиция. Экипаж действовал в рамках своих полномочий», — рассказала пресс-секретарь департамента горхозяйства и транспорта Светлана Трушкова.

Девушки говорили, что написали заявление в полицию. В МВД «Проспекту Мира» сообщили, что заявление к ним поступило — сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.

Одной из пострадавших уже выдали направление на прохождение медицинского освидетельствования для определения степени тяжести повреждений. Вторая девушка проходит лечение.

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